Giorgio Tambellini e Rosi Zamboni/ Altobello: “Francesca de Andrè tradita? Finto!”

Il presunto tradimento di Giorgio Tambellini ai danni di Francesca de Andrè è arrivato ieri sera al Grande Fratello 2019 e oggi anche a Mattino 5 non si è fatto a meno di parlarne. In settimana il settimanale Oggi ha pubblicato delle foto davanti al portone di casa di Francesca De Andrè e in questi scatti si vede il fidanzato Giorgio Tambellini in compagnia di questa misteriosa Rosi Zamboni. Luca Onestini fa subito notare che non si vede niente di sconvolgente e che la reazione di Francesca De Andrè è apparsa molto esagerata e lo stesso fa notare un altro ospite di Mattino 5, Francesco Mogol che, invece, sottolinea come la bella gieffina continui a parlare della “sua casa” invece che del suo fidanzato. A sconvolgere tutti, però, ci pensa Sarah Altobello, anche lei presente nella puntata di oggi di Mattino 5.

LA RIVELAZIONE DI SARAH ALTOBELLO

La bella pugliese parla di qualcosa studiato a tavolino, molto probabilmente proprio da questa Rosi che lei conosce bene. Sarah Altobello rivela a Federica Panicucci: “Per me è tutto costruito, conosco questa persona, questa biondona, è amica del mio manager, lo ha sempre intortato per riuscire ad uscire in qualche modo, per farsi notare, per me è una cosa molto organizzata. Secondo me Francesca può stare molto tranquilla. Gatta ci cova duplicemente…“. Le risate non mancano per via del suo modo di esprimersi ma anche perché il suo manager sembra sempre al centro di questi piccoli gossip, che sia davvero tutto studiato a tavolino? In molti lo credono visto che le foto non mostrano niente di imbarazzante e la reazione di Francesa De Andrè è sembrata molto esagerata. Dove sta la verità? Toccherà a Barbara d’Urso dire la sua in merito e far avere questa ennesima rivelazione alla De Andrè in casa.

Ecco il video del momento:

#GF16, Francesca De Andrè furiosa per il presunto tradimento del fidanzato, ma secondo Sarah Altobello è tutto finto!#Mattino5 pic.twitter.com/xAqra19zgo — Mattino5 (@mattino5) May 7, 2019





