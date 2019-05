GIORGIO TAMBELLINI, EX (?) FIDANZATO NELLA CASA/ Lite sicura con Francesca De André?

Giorgio Tambellini, il fidanzato di Francesca De Andrè, pronto ad entrare nella casa del Grande Fratello 16 per dire la sua verità sul presunto tradimento con Rosi Roxy Zamboni. Non si parla d’altro: Giorgio ha davvero tradito la nipote di Cristiano De Andrè oppure no? Intanto a dire la sua versione dei fatti è stata la modella ed influencer etichettata in malo modo dalla De Andrè nei giorni scorsi all’interno della casa. La De Andrè, infatti, si è letteralmente scagliata contro la ragazza, sconvolta dalla notizia. In difesa del ragazzo la sorella Fabrizia De Andrè che, a Pomeriggio Cinque, ha detto di aver parlato con Giorgio che ha smentito questo flirt. Intanto a mettere nuove carne sul fuoco è stata l’accusata Rosi Roxy Zamboni che è intervenuta a Domenica Live per dire la sua versione dei fatti.

Rosi Roxy Zamboni e Giorgio Tambellini: “La storia non è andata così”

Giorgio Tambellini ha tradito oppure no Francesca De Andrè? Durante la diretta del Grande Fratello 16 il ragazzo è pronto ad entrare nella casa per rassicurare la sua amata. Intanto fuori dalla casa non si parla d’altro e anche Rosi Roxy Zamboni ha smentito categoricamente di aver avuto un flirt col ragazzo. La modella ed influencer, infatti, a Domenica Live ha rivelato come sono andate realmente le cose. “Finalmente sono qui. La storia non è andata come si è visto” precisa subito Roxy, che viene però prontamente zittita da Karina Cascella e Riccardo Signoretti. Barbara D’Urso però le chiede di proseguire il suo racconto. “Io tramite amici comuni mi sono messa in contatto con Alessandra, amica di Fabrizia e Francesca” – dice Roxy – “ero sotto casa di Francesca per lavoro. Ci hanno fatto le fotografie, ma c’erano anche altre persone. Non sono stata io a chiamare i paparazzi. Perché avrei dovuto? Non ci sono foto che dimostrano che io e Giorgio fossimo soli. Eravamo in quattro, io, Giorgio, Alessandra e Gioia, cugina di Giorgio. Non sono mai salita a casa di Francesca De Andrè, assolutamente. Sono passata di lì perché Alessandra doveva consegnare delle cose a Giorgio. Io sono rimasta sul portone”.

Giorgio Tambellini nella casa del Grande Fratello 16

Le parole di Rosi Roxy Zamboni vengono prontamente smentite da alcune foto inviate a Barbara D’Urso in una delle sue buste chok. La modella e influncer è stata paparazzata in compagnia di Giorgio Tambellini non con gli amici, ma bensì da soli. Roxy però non ci sta e smentisce anche le foto: “sono state ritoccate e tagliate. Non è così, c’erano anche gli altri”. La ragazza poi replica alle pesantissime parole di Francesca De Andrè: “Non permetto neanche che Francesca mi parli in un certo modo. Io non sono il tipo che si mette in mezzo ad una storia. Però c’è stato un caos mediatico assurdo, quindi ci sta che lei sia arrabbiata. Io da quella giornata non l’ho mai più visto Giorgio. Non siamo mai stati in discoteca insieme come hanno detto. Non ci siamo neanche mai scritti. L’ho conosciuto quel giorno. Anzi, lui mi ha anche dichiarato il suo amore per Francesca”. Non resta che attendere l’ingresso di Giorgio Tambellini all’interno della casa del GF 16 e il confronto con la fidanzata Francesca De Andrè.



