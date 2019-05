Giorgio Tambellini fidanzato Francesca De Andrè, l’ha tradita?/ “Serata con Rosi Zamboni, Roxy”

Giorgio Tambellini ha tradito veramente Francesca De Andrè?

Mentre Francesca De Andrè vive la sua avventura nella casa del Grande Fratello 16, il suo fidanzato Giorgio Tambellini è stato pizzicato dal settimanale Oggi in compagnia di Rosi Zamboni, una modella e influencer meglio nota con nome di Roxy. A parlare dell’intera vicenda e di quello che oggi potrebbe esserci tra i due protagonisti di questa storia è stato l’ex gieffino Biagio D’Anelli, che a Domenica Live non ha nascosto di aver chiesto a un paparazzo di appostarsi sotto casa di Francesca De Andrè a Milano. “Mi sono permesso di piazzare un fotografo sotto casa di Francesca e Giorgio”, ha spiegato D’Anelli nel salotto di Barbara D’Urso. “Una sera Rosy e Giorgio sono andati a ballare a Milano, li hanno visti amici miei e pare che abbiano dormito a casa di Francesca perché la mattina sono usciti da quel portone, poi sono rientrati e sono rimasti in casa tre ore e mezzo”. Giorgio Tambellini ha tradito la figlia di Cristiano De Andrè con l’influencer Roxy?

Daniele Interrante: Giorgio Tambellini si è intrattenuto con la sexy Rosy Zamboni “Roxy”

Cosa succederà nella casa del Grande Fratello 16 quando Francesca De Andrè scoprirà che, in sua assenza, il suo fidanzato Giorgio Tambellini si è intrattenuto a casa sua con la sexy Rosy Zamboni, in arte Roxy? Secondo Daniele Interrante, che ha avuto una storia con la figlia di Cristiano De Andrè e conosce molto bene le sue reazioni, “piangerà”, mentre Barbara D’Urso è certa che riuscirà a reagire a modo suo: “Conoscendola si incavola”. Per Interrante, inoltre, quella di Tambellini sarebbe una vera e propria mancanza di rispetto, poiché, per quello che agli occhi di tutti è un presunto tradimento, avrebbe usato proprio la casa di proprietà della De Andrè. Biagio D’Anelli ha rivelato inoltre che “questa frequentazione avveniva già un paio di settimane fa, prima ancora della prima settimana che Francesca era in casa”. Ciò vuol dire – sottolinea la conduttrice di Domenica Live – che la reazione di Giorgio non può essere una diretta conseguenza del legame che intercorre oggi tra la sua fidanzata e Gennaro, bensì di qualcosa che va avanti da tempo. “Questa ragazza – aggiunge il giornalista – è di Bergamo e per spostarsi da Bergamo – dal suo punto di vista – un mezzo inciucio c’era già stato”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA