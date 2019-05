Giorgio Tambellini ha tradito Francesca De André?/ Il fidanzato beccato con un’altra

Se nella Casa del Grande Fratello 16 Francesca De André si è molto avvicinata a Gennaro Lillio, fuori da questa sta accadendo qualcosa di inaspettato. protagonista dello scoop lanciato dal settimanale Oggi e ripreso da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, è proprio il fidanzato della De André: Giorgio Tambellini. Il ragazzo è stato paparazzato in dolce compagnia di una prorompente bionda che, stando a quanto rivela il noto settimanale, corrisponderebbe al nome di Rosi Zamboni. “Pare che entrambi siano usciti da quella che è la casa di Francesca a Milano” fa sapere la d’Urso nel suo show pomeridiano. “Tra i due si nota una palese confidenza e una certa intimità. – si legge sul sito di Oggi, che aggiunge – i due infatti sono stati avvistati più volte insieme a cena in un noto bistrot in pieno centro e in un paio di locali notturni”.

GIORGIO TRADISCE FRANCESCA CON ROSI: GOSSIP O REALTÀ?

Di certo, lunedì prossimo, la notizia arriverà anche nella Casa del Grande Fratello. A Francesca De André potrebbero essere mostrate le foto che vedono il fidanzato Giorgio Tambellini assieme alla bella Rosi. Ma c’è davvero in corso un flirt tra i due o si tratta di semplice amicizia? Come sottolinea il noto portale, la Zamboni non sarebbe nuova al gossip. In passato le sono stati attribuiti flirt con calciatori famosi tra cui Mohammed Fares (titolare nella Nazionale algerina) e Moise Kean (Juventus). Si potrebbe dunque trattare dell’ennesimo gossip o comunque di un’amicizia scambiata per altro. Ma come la prenderà Francesca? Questa notizia potrebbe avvicinarla ancora di più al bel Gennaro Lillio nella Casa del Grande Fratello 16.

© RIPRODUZIONE RISERVATA