Giorgio Tirabassi a Vieni da me/ Il flop della fiction L’Aquila, Grandi speranze

Giorgio Tirabassi è uno degli ospiti della nuova puntata di Vieni da me, la trasmissione di Raiuno che torna in onda, puntuale come sempre, alle 14. Dopo aver ascoltato il dolore di Matilde Brandi che, in diretta, non ha trattenuto le lacrime ricordando la madre scomparsa pochi mesi fa, Caterina Balivo ospita Giorgio Tirabassi, uno degli attori italiani più amati e apprezzati dal pubblico e dagli addetti ai lavori. Nel corso della sua carriera, sono tanti i successi che portano il suo nome, ma per la fiction “L’Aquila – Grandi speranze”, purtroppo, non è stato così. Raiuno, infatti, ha deciso di sospendere la messa in onda della serie che, da venerdì 10 maggio, sarà trasmessa su Raitre. Giorgio Tirabassi, dunque, spiegherà i motivi per i quali una fiction, dedicata ad una delle pagine più tristi della storia italiana, non sia riuscita a fare breccia nel cuore dei telespettatori?

GIORGIO TIRABASSI: “UNA FERITA APERTA NEL MIO CUORE”

Nonostante il flop, la fiction L’Aquila, Grandi speranze resterà ne cuore di Giorgio Tirabassi che, in un’intervista riasciata ai microfoni de settimanae Di Più Tv, ha raccontato quanto sia stato emozionante vedere con i propri occhi i segni del terremoto. “Mi è bastato andare in giro a vedere con i miei occhi, toccare con mano, la devastazione ancora presente nella città: una città ancora piena di rovine, di zone transennate, dove ogni angolo ti ricorda la tragedia. E dove regna un’atmosfera strana, surreale”, ha raccontato Tirabassi, toccato nel profondo dall’incontro con gli abitanti de L’Aquila – “Mi hanno raccontato quello che hanno passato e che passano tutt’ora. Le loro storie hanno lasciato nel mio cuore ferite indelebili”, confessa. Nel corso della chiacchierata con Caterina Balivo non mancherà il capitolo dedicato alla propria vita privata. Sposato con Francesca Antonini, è padre di due figli Nina e Filippo di cui quest’ultimo sta seguendo le orme del padre.

