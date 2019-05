GIOVANNA BIZZARRI/ Chi è la cantante di Sottovoce da 25 anni (Che tempo che fa)

Tra gli ospiti della puntata di Che tempo che fa in onda questa sera ci sarà anche Giovanna Bizzarri, la pianista e cantante che lavora al fianco di Gigi Marzullo nella trasmissione Sottovoce, che va in onda da 25 anni. Proprio per festeggiare questa ricorrenza, la trasmissione di Fabio Fazio, di cui Marzullo è spesso ospite, ha deciso di chiamare in studio la Bizzarri. La quale viene spesso chiamata a presenziare ad alcuni importanti appuntamenti. Come spiega informazione.it, infatti, ha preso parte alle inaugurazioni di mostre fotografiche o alla presentazione di libri insieme ad altri vip. Lei stessa ha un rapporto molto speciale con i personaggi dello spettacolo, e non solo, che partecipano alla trasmissione Sottovoce. Ogni ospite, infatti, sceglie una canzone che poi lei esegue. Capita anche che lo stesso ospite prenda parte all’esibizione.

GIOVANNA BIZZARRI, GLI STUDI SVOLTI

La Bizzarri deve essere quindi molto duttile e flessibile, adattandosi alle richieste dell’ospite e svolgendo comunque un’esibizione di alto livello. Sulla sua pagina Facebook si trovano alcune foto dei momenti in cui prova e ripassa i brani prima dell’inizio della trasmissione. Lei stessa, nel 2002, è stata protagonista di una puntata in cui ha risposto alle domande di Marzullo. Ovviamente Giovanni Bizzarri ha un importante bagaglio di studio sulle spalle, oltre che di grande esperienza. Come si legge sul suo curriculum riportato dal sito di Iuma Management, la Bizzarri ha studiato canto corale all’Accademia Filarmonica Romana, oltre che piano e canto jazz. È poi dal 1988 che ha iniziato la sua attività in locali italiani ed esteri, approdando poi nel 1994 a Sottovoce, ma portando comunque avanti la sua attività concertistica.

GIOVANNA BIZZARRI E IL SODALIZIO CON FULVIO MIAN

Nella sua carriera Giovanna Bizzarri ha ricevuto anche premi e riconoscimenti. Nel 1999 il Premio Lunezia (conferimento al valore letterario dei testi delle canzoni) ad Aulla. Nel 2001 la Mostra-Rassegna Obiettivo Beatles a Frascati. Nel 2006 il Lunigiano d’oro alle Terme di Guardia Piemontese. Oltre che iniziare a suonare e cantare nella trasmissione di Marzullo, nel 1994 ha dato vita a un sodalizio musicale con Fulvio Mian. Insieme si sono esibiti in tantissime serate di Gala. Alla fine del 2017, nel presentare il ritorno della trasmissione “I soliti ignoti”, Tv Sorrisi e Canzoni aveva deciso di proporre ai suoi lettori di indovinare alcuni personaggi della tv sulla base di tre indizi. Tra loro anche Giovanna Bizzarri, descritta con questi tre indizi: “1) Svolge il suo lavoro da seduta, ma tiene il ritmo. 2) Finisce di lavorare a notte fonda. 3) Per il ruolo che ha deve allenarsi tutti i giorni”.



