Giovanni Ciacci e Damiano Allotta si sono lasciati/ “Pensavo fosse amore, invece…”

Brutte notizie per i fan di Giovanni Ciacci e, soprattutto, della sua storia d’amore con Damiano Allotta. I due sono apparsi felici e sorridenti sui social e sui giornali nelle scorse settimane ma, a quanto pare, la loro storia è già arrivata al capolinea. Nessun rumors, non si tratta di gossip infondato e di pettegolezzi, ma a rivelare la fine della storia d’amore che ha tenuto insieme Giovanni Cacci e Damiano Allotta è finita. Ad annunciarlo è lo stesso esperto di stile che in un’intervista a Il Fatto Quotidiano annuncia la novità che nessuno si sarebbe aspettato, o quasi. In effetti i fan più affezionati a Giovanni Ciacci avevano notato che da un po’ non venivano pubblicate sui social le foto che vedevano i due felicemente insieme ma mai il volto noto di Rai2 aveva detto la sua in risposta ai commenti dei fan, fino ad adesso.

L’ANNUNCIO UFFICIALE DI GIOVANNI CIACCI

L’ultima foto di coppia risale allo scorso aprile quando i due hanno festeggiato insieme la Pasqua, e poi? Il buio e il silenzio più totale almeno fino ad oggi quando lo stesso Giovanni Ciacci ha dichiarato: “Damiano non è più il mio fidanzato. Pensavo fosse amore, invece era un calesse, succede nella vita. Avevamo stili e modi di vita completamente diversi. Supererò anche questa. Quest’anno ho avuto grandi soddisfazioni come il successo di Detto Fatto e del libro La Contessa, ma anche grandi dolori come la fine della storia con Damiano e il fatto di non aver potuto fare Ballando“. Al momento non ci sono stati altri commenti a riguardo né sui social e né nelle storie di Instagram ma qualcosa potrebbe cambiare nelle prossime ore magari con la messa in onda della nuova puntata di Detto Fatto.

