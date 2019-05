Giulia Casagrande / Video, emoziona il pubblico con ‘Città Vuota’ (All Together Now)

Giulia Casagrande protagonista indiscussa ad All Together Now con una meravigliosa interpretazione di ‘Città Vuota’. La ventiquattrenne di Novara, cameriera e appassionata di musica, si presenta tremolante ed emozionata sul palco insieme alla Hunziker. “Ha un aspetto come una prof di Religione – commenta J-Ax – ma secondo me appena si scioglie spacca tutto”. “Vi chiedo scusa a priori, se tolgo gli occhiali sto più tranquilla, purtroppo sono ipovedente” dice la Casagrande in fase di presentazione. La Hunziker precisa: “Probabilmente ha preso questa decisione per sentirsi nel suo mondo ovattato”. Giulia Casagrande è travolgente, la sua voce scuote tutto il pubblico e a fine esibizione arpiona quota settantotto punti. Michelle Hunziker è stupita del fatto che alcuni dei giudici non si siano alzati: “Mi chiedo come abbiano fatto a non alzarsi, quelli che non si sono alzati”. Rovazzi la esalta: “Ti sei tolta gli occhiali e sei diventata una vera eroina”.

Giulia Casagrande tra le stelle di All Together Now

Sono bastati pochi minuti a Giulia Casagrande. Quasi tutta la giuria è dalla sua parte, J-Ax in primis: “E’ il nostro vissuto che viene trasformato in benzina e ci fa dare fuoco ad un palco. Hai spaccato tutto. Chi critica l’impostazione vecchia sbaglia. Tu sei stata classica, non vecchia”. Il duo Chiatta si esprime a favore di Giulia, per Sabrina è stata intensa. Michelle Hunziker la esalta e la accompagna al podio: “Ci hai veramente stregati, adesso ti portiamo sul podio. Sei stata davvero bravissima”. La Casagrande indossa delle scarpe di misura più grande, la Hunziker chiede spiegazioni. “In realtà nelle prove non erano questi i tacchi- spiega la Casagrande emozionata – ho usato queste perchè avevo paura di ribaltarmi. Le altre a disposizione erano peggio”.



