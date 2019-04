Giulia Cavaglià bacia Manuel Galiano/ Uomini e Donne: poi annuncia la drastica scelta

Primo bacio per Giulia Cavaglià nella nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. Dopo aver dato ampio spazio alle avventure di Andrea Zelletta con le sue corteggiatrici, la settimana del dating show di canale riprende con il trono di Giulia Cavaglià che sta conquistando sempre di più il pubblico con la sua totale sincerità. Giulia sta conoscendo tutti i corteggiatori che le piacciono aprendosi totalmente. Tra i vari pretendenti, chi ha fatto breccia nel suo cuore è Manuel Galiano che la tronista ha ritrovato dopo averlo incontrato quache tempo fa quando entrambi non avevano idea che avrebbero partecipato a Uomini e Donne. Tra i due il feeling è stato immediato al punto che Giulia, più volte, ha sottolineato di sentirsi come se lo conoscesse da sempre. Una sensazione condivisa anche da Manuel al punto da portarli finalmente a baciarsi.

Giulia Cavaglià bacia Manuel Galiano e annuncia: “sarà il primo e l’ultimo”

Esterna a gonfie vele per Giulia Cavaglià e Manuel Galiano nella puntata odierna del trono classico di Uomini e Donne. Sempre più decisa a vivere tutte le emozioni che i corteggiatori le stanno regalando, la tronista si è lasciata totalmente andare con Manuel. Il corteggiatore, infatti, l’ha piacevolmente spiazzata organizzandole una festa a sorpresa per il compleanno. In un clima di festa e di gioia, Giulia non ha nascosto la propria felicità per il bel gesto di Galiano e, alla fine, è arrivato anche il bacio. In studio, poi, la Cavaglià ha sottolineato come quello con Manuel sarà il primo e l’utimo bacio della sua avventura sul trono. In realtà, come svelano le ultime anticipazioni, nella nuova registrazione del trono classico, è anche arrivato il bacio tra Giulia e Giulio Raselli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA