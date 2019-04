Giulia Salemi a Vieni da me/ L’amore con Francesco Monte e la voglia di un figlio

Giulia Salemi approda su Raiuno. La modella e influencer, diventata ancora più popolare dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 2018, è una delle ospiti dell’utima puntata settimanale di Vieni da me, la trasmissione condotta da Caterina Balivo e in onda alle 14. Ad annunciare la sua partecipazione a Vieni da me è stata la stessa Salemi che, già da ieri sera, ha dato appuntamento a tutti i suoi fans, pronti a seguirla in massa. Dopo aver trascorso la serata a casa con il fidanzato Francesco Monte, la Salemi è partita da Milano questa mattina presto per poter arrivare puntuale agli studi Rai da dove va in onda lo show di Raiuno. Accompagnata dal suo agente, Giulia Salemi si è mostrata serena e sorridente per l’intervista in cui si racconterà a 360 gradi. L’appuntamento, dunque, è per le 14.

GIULIA SALEMI: L’AMORE CON FRANCESCO MONTE

Per Giulia Salemi, sia dal punto di vista professionale che privato, è davvero un momento magico. L’avventura nella casa del Grande Fratello Vip di cui continua a sentire la mancanza, ha portato fortuna all’influencer. La casa, infatti, le ha regalato non solo maggiore popolarità, ma soprattutto l’amore con Francesco Monte. Se durante la permanenza nella casa, i due hanno avuto diverse incomprensioni, nella vita vera, tutto procede a gonfie vele al punto che Giulia, oltre a sfoggiare la sua felicità, non nasconde la voglia di dare vita ad un progetto di vita insieme. Nonostante stiano insieme da pochi mesi, infatti, ai microfoni del settimanale Diva e Donna, la Salemi ha anche svelato di sognare di poter avere un figlio dall’ex tronista. “Un piccolo Monte mi piacerebbe moltissimo, e poi nella vita il mio motto è “mai dire mai”, stiamo a vedere cosa succederà”, ha confessato. A Caterina Balivo svelerà ulteriori dettagli di una storia d’amore che ha voluto con tutta se stessa?

