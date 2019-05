Giulia Spalletta/ La ballerina si rifà il look e allunga la chioma (Ciao Darwin 2019)

Giulia Spalletta vuole assaporare al meglio queste giornate di sole, prima di rivelarci quale sarà la nuova coreografia, prevista per la puntata di Ciao Darwin 2019 di stasera. La ballerina si mostra infatti sui social mentre mangia un ghiacciolo, appoggiata alla recinzione che forse delimita un giardino della Capitale. Il gelato è rigorosamente al limone e con stecco di liquirizia: gli appassionati avranno di certo capito di quale marca si tratta. “Tempo di Liuk” specifica a corredo del post la ballerina, confermando che il ghiacciolo in questione è proprio quello del noto brand con il cuore di panna. Clicca qui per guardare la foto di Giulia Spalletta. Non mancano poi i soliti scatti in cui la vediamo in posa, contro un muro color crema e pronta a esibire il fisico asciutto. Lingerie nera da far girare la testa e tanti commenti dei fan, che ne constatano la grande bellezza.

Giulia Spalletta si trasforma, piacerà?

Che cosa ha fatto durante il weekend Giulia Spalletta? In attesa di esibirsi a Ciao Darwin 2019, la ballerina ha preferito concedersi una domenica di puro relax e benessere. Scopriamo sempre dai suoi profili social che ha scelto di rifarsi il look, cambiando non solo make up, ma trasformando del tutto i suoi capelli. Al posto dell’acconciatura semi lunga a cui siamo ormai abituati, la ballerina ha allungato la chioma, raccogliendo i capelli in una simil treccia e legata a sua volta con un filo. Il risultato è di sicuro impatto, come dimostrano i tanti commenti positivi ricevuti dai fan. Clicca qui per guardare la foto di Giulia Spalletta. Anche se le giornate di prove si fanno sentire, soprattutto per le due settimane di attesa prima del nuovo appuntamento, la ballerina trova il modo di divertirsi al fianco delle amiche e colleghe. L’occasione giusta, scopriamo grazie alle Stories, le viene data dal recente compleanno di Marco Pipani, che conquista un “tanti auguri” dalle ragazze.

