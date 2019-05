Giulia Spalletta/ Video, la ballerina mostra una sua fragilità? (Ciao Darwin)

Per Giulia Spalletta è tempo di pensare a come tutto sia cambiato grazie a Ciao Darwin 8. Ad una sola settimana dal termine delle prove, la nostalgia si fa sentire nella mente della ballerina. Su Instagram, Giulia condivide un toccante post con tutti gli ammiratori, parlando di come il numero 115 le abbia portato fortuna. E’ il numero che le è stato assegnato durante le audizioni e che le ha permesso di trasformare la propria vita. “Non ho mai creduto tanto in me stessa”, scrive sicura che il programma l’ha aiutata a rafforzare la propria autostima. Clicca qui per leggere il post di Giulia Spalletta. Non manca una foto di gruppo al fianco di alcune delle college, come Giada Farano. “Mancate ragazzi”, scrive con tanto di cuore la ballerina, ricevendo ottime risposte dalle colleghe inquadrate nello scatto. Poco importa se qualcuno dei fan commenta sorpreso nel vedere l’espressione crucciata di Giada Farano. Per gli ammiratori della Spalletta è più importante notare come Giulia sia sempre stupenda, al top ed affascinante sia sul set che in occasioni più quotidiane.

Anche se Giulia Spalletta ha terminato le prove di Ciao Darwin 8, non dimentica di ricordare ai fan l’appuntamento di questa sera. In modo particolare come sempre, visto che la ballerina preferisce condividere scatti originali con i propri ammiratori. In una foto sui social la vediamo a testa in giù, con alle spalle il logo del programma. I piedi posano in prossimità del latrone di pietre che racchiude la frase “Terre Desolate”, il tema dell’edizione di quest’anno. A guardarla da lontano forse può sembrare davvero che Giulia sia parte della scenografia. “Baci stellari”, scrive poi ai fan rievocando la frase storica della showgirl Valeria Marini. Clicca qui per guardare la foto di Giulia Spalletta. Nelle Stories invece è la sua personalità sorridente ad emergere, soprattutto quando si tratta di mordere l’orecchio del fidanzato Mattia Belluco, nella speranza di non essere colta sul fatto. I due sorridono e si prendono in giro e finisce tutto con scherzi a vicenda. Il giorno seguente invece li vediamo impegnati in un pranzo, preparato da Mattia ed a cui non può mancare una coppetta di fragole. Giulia però deve chiedere con insistenza di poter avere anche la panna, da brava golosa.

