Giulio Berruti bacia Francesca Kirchmair/ Maria Elena Boschi tradita o….

Era lo scorso aprile quando Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati vedere insieme ad un party durante il Salone del Mobile lasciando tutti a bocca aperta e confermando quella che sembrava essere una liason tra i due ma forse abbiamo un po’ travisato le cose o il sogno si è infranto contro un muro di realtà. Da quando i due sono stati avvistati ad una festa milanese ad ora qualcosa è cambiato tant’è che il settimanale Chi adesso conferma quella che potrebbe essere la possibile rottura. In particolare, il settimanale in edicola oggi ha pubblicato una serie di foto che mostrano Giulio Berruti in quel di Los Angeles e, fino a qua, non ci sarebbe niente di strano almeno fino a quando, sfogliando le foto, lo vediamo alle prese con Francesca Kirchmair, con cui si frequenta da un anno e con cui non si è mai lasciato. I due si scambiano baci e si sfiorano le mani e tutto lascia pensare che la loro storia non è finita come si pensava, almeno non a favore di Maria Elena Boschi.

GIULIO BERRUTI E’ TORNATO DA FRANCESCA KIRCHMAIR, E MARIA ELENA BOSCHI?

Qual è stato allora il suo ruolo in questa storia? Sin dal momento in cui Giulio Berruti e Maria Elena Boschi si sono lasciati avvistare insieme si è parlato di una storia d’amore che non è mai stata confermata da parte di nessuna dei due ma non è mai arrivata nemmeno smentita. All’epoca si è parlato dei due e del loro primo incontro avvenuto per via di amici comuni, ma se fosse solo questo? Un’uscita tra amici? Il settimanale Gente aveva riportato il loro primo incontro e poi uno scambio di numeri alla fine della serata con tanto di messaggino e l’inizio di una conoscenza in cui tutti e due andavano con i piedi di piombo, e adesso? Non si capisce bene se Maria Elena Boschi sia solo la vittima o se la loro storia non sia mai esistita.

