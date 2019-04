Giulio Raselli/ Video Uomini e donne, baci e abbracci con Giulia: “Sono pronto per..”

Giulio Raselli è la scelta di Giulia Cavaglià? Il pubblico di Uomini e donne continua a dividersi tra chi trova davvero insopportabile il corteggiatore e chi, invece, lo ritiene anima gemella della tronista, ma come andrà a finire tra loro? Il momento topico della trasmissione sta arrivando e mentre non si sa ancora se il trono classico e le nuove scelte sbarcheranno di nuovo in prima serata, rimane il fatto che Giulio Raselli oggi sarà nuovamente al centro delle discussioni in studio. Nella nuova puntata del trono classico, andrà in scena la nuova esterna tra i due e non mancheranno coccole e baci nonostante le discussioni dei giorni scorsi: “Sembra un po’ di essere ripetitivo però io con lei sto bene dalla prima esterna è così anche se ci sono stati dei motivi per essere meno felice però ho visto che lei sta facendo un passo avanti e io ne faccio due”. Clicca qui per vedere il video del momento.

GIULIO RASELLI CONVINTO CHE…

Nei giorni scorsi lo stesso corteggiatore si è lasciato andare ad una serie di rivelazioni e commenti a Uomini e donne Magazine a cui ha confermato il suo interesse per Giulia Cavaglià ma anche la voglia di provocare della tronista. Giulio Raselli è convinto che lei spesso lo stuzzichi per vedere le sue reazioni e andare oltre nel loro percorso insieme e riguardo a tutti coloro che continuano a criticarlo: “Per quanto riguarda i commenti esterni di chi pensa che io sia lì solo per le telecamere, non mi interessa rispondere. L’importante è che mi creda Giulia. Ho preso i suoi commenti come una dimostrazione di interesse nei miei confronti. Di tutti i suoi dubbi spero di parlarne di persona direttamente con lei”. Questo gli permetterà di andare avanti a testa alta?

