Giulio Raselli/ Video Uomini e donne, Giulia Cavaglià lo bacia: “Adesso è un casino!”

Tutto è pronto per la messa in onda della nuova puntata del trono classico di Uomini e donne a cominciare dalle due troniste e dai loro corteggiatori. Angela Nasti e Giulia Cavaglià sono in preda alla crisi più totale o almeno questo è quello che si evince da queste ultime puntate che precedono la scelta di Uomini e donne. Le cose per Giulia, in particolare, sono ancora più tese e oggi succederà di tutto come dimostra il video anticipazioni della puntata in onda nel pomeriggio. Al centro di tutto ci sono le sue esterne che, in entrambi i casi, prevedono degli appassionati baci. Se per Manuel ci saranno addirittura le lacrime per via di questa emozione, per Giulio Raselli le cose non andranno meglio. I due usciranno in esterna per una cena troppo romantica per non cedere e lo stesso deve aver pensato la tronista che subito rilancia: “Non posso cedere, se ti bacio è un casino”. Clicca qui per vedere il video del momento.

DAL BACIO AL RITORNO IN STUDIO

E’ stato a quel punto che Giulia non ha più resistito alla vicinanza di Giulio Raselli e alla fine ha ceduto: “Vedi poi è un casino se ti bacio, come faccio…”. Il video mostra passione e trasporto ma questo non cambia le cose in studio visto che il corteggiatore ci tiene a precisare che è stufo di sentirsi dare dell’idiota dal suo rivale in amore e poi rilancia: “Se Giulia sceglierà Manuel avrò la certezza che avrà scelto un poveraccio”. Le discussioni in studio non mancheranno ma sembra proprio che il momento in esterna con Giulio Raselli permetterà al corteggiatore di portare a casa un importante punto. Sarà lui la scelta a questo punto? La tensione è ormai palpabile ma le prossime puntate potranno essere le ultime prima della scelta finale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA