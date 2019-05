Giulio Raselli/ Video Uomini e donne: “Quando torno a casa son contento anche se…”

E si torna a parlare di trono rosa oggi a Uomini e donne con Angela Nasti e Giulia Cavaglià. Anche le due devono prepararsi al momento della scelta visto che il programma potrebbe chiudere i battenti già alla fine di questo mese ma a quanto pare la decisione è ancora un po’ lontana almeno per Giulia che è ormai stretta nella morsa dei suoi corteggiatori e non riesce a trovare la vita d’uscita. Secondo quanto mostra il video anticipazioni di Uomini e donne che potete vedere cliccando qui, sembra che la puntata di oggi del trono classico la proverà e non poco e saranno molti i momenti in cui sarà in difficoltà per via di quello che succederà con i suoi corteggiatori. In particolare, proprio oggi Giulio Raselli si dirà felice di passare alcuni momenti insieme alla sua Giulia anche se sa bene che dopo dovrà condividerla con altri corteggiatori.

LE RIVELAZIONI DI GIULIO RASELLI IN PUNTATA

Nel video di Uomini e donne, Giulio Raselli confida a Maria De Filippi: “Io quando torno a casa sono felice nonostante sono perfettamente cosciente che possa essere uscita con Manuel e possa baciarlo”. Giulia lo guarda ancora dubbiosa ma la loro esterna farà ancora battere il cuore ai fan visto che i due si sono lasciati andare a baci e coccole in un prato fiorito. Lo stesso video mostra poi la bella tronista ballare con un disperato Manuel, forse le cose stanno un po’ sfuggendo di mano a tutti e allora non rimane che scegliere prima che qualcuno possa farsi male davvero, ma chi sceglierà alla fine Giulia Cavaglià? I fan anche oggi saranno alla ricerca di qualche indizio in più.

