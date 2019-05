GIUSEPPE BARBERA, FIDANZATO DI ARISA?/ “Dopo i concerti ci facciamo una camomilla”

Arisa ha un nuovo amore? A Domenica In la cantante di “Sincerità” durante il medley di successi rivolgendosi a Giuseppe Barbera fa intendere che tra i due possa esserci qualcosa che va oltre il rapporto di lavoro. Giuseppe Gioni Barbera è un musicista e compositore con cui Rosalba collabora da diverso tempo. Possibile che tra i due sia scattato l’amore? Durante l’ultima puntata di “Domenica In” a lanciare il sospetto è Mara Venier che nota da subito una strana complicità tra i due. Allora la zia Mara chiede: “ma è il tuo compagno”, ma Arisa glissa dicendo “è il compagno di tante scorribande di vita”. Anche Barbera evita di rispondere, ma rincalzato dalla Venier che domanda “cosa fate dopo un concerto”, lui replica: “ci beviamo una camomilla”. Poi Arisa dopo aver interpretati alcuni dei suoi successi rivolgendosi a Giuseppe dice: “facciamone un’altra, una che non abbiamo mai fatto, neanche tu e io”. Così i due saluta il pubblico di Raiuno con la bellissima “Io che amo solo te “di Sergio Endrigo.

Giuseppe Barbera: la dedica ad Arisa

Non è chiaro se tra Giuseppe Barbera ed Arisa ci sia del tenero, ma sicuramente i due condividono una bella complicità. I due, infatti, lavorano da diversi anni insieme e il musicista l’ha anche accompagnata durante la sua ultima partecipazione a Sanremo 2019 e nei club dove Arisa ha portato il suo “Una nuova Rosalba nei club”. Sui social il musicista ha diverse volte espresso il suo affetto per la cantante, com quando le ha fatto gli auguri di buon compleanno: “Buon Compleanno dolce, straordinaria e unica Rosalba del mio cuore! AUGURI!!!!”. Non solo, Giuseppe ha parlato recentemente anche del tour dove si è esibito con una nuova tastiera Dexibell VIVO S1.

Giuseppe Barbera: “il concerto di Arisa è una goduria”

Giuseppe Barbera è uno dei punti di riferimento di Arisa. Il musicista e pianista, infatti, ha accompagnata la cantante durante tutto il tour nei club legato alla promozione dell’ultimo lavoro discografico “Una nuova Rosalba in città”. “Ho deciso per questo tour di Arisa di suonare il VIVO S1 della Dexibell e sono felicissimo del risultato!” ha scritto sui social il musicista. “Perfetto nel suo suono classico, i pianoforti acustici ed elettrici mi aiutano ad esaltare la bellezza di alcuni pezzi storici di Arisa. Mi hanno sorpreso i suoni synth “urban” che si sposano alla grande con i suoni della produzione del mitico e bravissimo Jason Rooney con cui condivido il palco!” ha scritto e parlando del live di Arisa ha sottolineato: “Il concerto è una goduria! Una festa con tutti i pezzi nuovi e con quelli storici! Si balla e Arisa è semplicemente strepitosa! Vi aspetto”.



