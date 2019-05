Giusy Ferreri a The Voice 2019/ Video, la Ventura: “Che c*lo ho avuto a scoprirla!”

Grande sorpresa sul palco di The Voice of Italy 2019 nel corso di queste Blind Auditions. Una concorrente misteriosa si esibisce ma bastano poche note cantante ai quattro giudici per comprendere che sul palco c’è Giusy Ferreri. La cantante si esibisce e in pochi istanti fa girare tutti e quattro i giudici che applaudono, contenti di rivederla. Dalla sua postazione, anche Simona Ventura applaude la sua “pupilla”, poi la raggiunge al centro del palcoscenico. Gigi D’Alessio prende parola: “Se fossi stata una concorrente sai cosa ti avrei chiesto? Se sapevi cantare napoletano!” Giusy Ferreri replica positivamente e Gigi chiama subito il pianoforte. I due si esibiscono sulle note di “Tu si na cosa grande”, scatenando gli applausi del pubblico.

Giusy Ferreri rivede Simona Ventura a The Voice: “Scoprirla? Che cu*o!”

Si torna al centro del palco di The Voice of Italy 2019 con Giusy Ferreri e Simona Ventura e, dalla sua postazione, Morgan vuole ricordare al pubblico che la cantante è stata proprio una scoperta della conduttrice che è adesso al suo fianco. La Ventura ammette “E devo dire che mi è stata sempre riconoscente! Comunque devo anche dire che ho avuto un gran c*lo!” Si ride, poi è sempre la Ventura a sottolineare che presto arriverà il nuovo brano estivo della Ferreri che però non anticipa altro al pubblico. Prima di lasciare il palco di The Voice of Italy, la Ferreri ha un consiglio per gli aspiranti concorrenti: “Vi auguro di non perdere mai l’entusiasmo, l’energia e di credere sempre nei propri sogni.”





