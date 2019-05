Gli uomini della terra selvaggia/ Su Rete 4 il film di Delmer Daves (oggi, 12 maggio)

Gli uomini della terra selvaggia, western del 1958, andrà in onda su Rete 4 oggi, domenica 12 maggio, alle ore 16.10. L’opera è diretta da Delmer Daves, regista di altri titoli famosi come L’amante indiana e L’uccello di Paradiso; il protagonista, Peter Van Hoek, è interpretato da Alan Ladd, il cui ultimo film è stato L’uomo che non sapeva amare del 1964. Altri nomi illustri che compongono il cast sono Ernest Borgnine, Katy Jurado, Robert Emhardt e Kent Smith, tutti ben noti agli appassionati del genere western. Borgnine, ad esempio, ha recitato in produzioni come The long ride home, Pioggia per un’estate arida e Il mucchio selvaggio. La fotografia è di John Seitz, conosciuto per il proprio contributo a film quali Il fantasma, Abbasso le bionde e Quando i mondi si scontrano.

Gli uomini della terra selvaggia, la trama del film

I protagonisti del film sono due ex detenuti, Peter Van Hoek e John McBain. Il primo è conosciuto come l’Olandese, il secondo semplicemente come Mac. Dopo essere usciti di prigione, entrambi gli uomini fanno ritorno alla cittadina di Prescott, luogo del loro arresto. Tempo prima, infatti, Van Hoek vi aveva scoperto un importante giacimento d’oro e ora, finalmente libero, intende recuperarlo. Peter si fa aiutare dal suo amico Mac e da Vincente, uno dei più grandi esperti di esplosivi. L’obiettivo è quello di vendere il metallo prezioso a un potente uomo d’affari del paese, tale Cyril Lounsberry, che però non anticipa ai tre alcuna somma di denaro. Al tempo stesso, però, Lounsberry cerca di convincere Van Hoek e gli altri a lasciargli il bottino, servendosi anche della capacità persuasiva del vice sceriffo locale. Si tratta, ovviamente, di un imbroglio: l’Olandese e Mac se ne accorgono in tempo e si dileguano portando con sé l’oro. Comanche, altro malvivente del posto, li insegue, in un crescendo di azione fino allo scioglimento finale.

