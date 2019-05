Gomorra 5 si farà?/ Anticipazioni, ufficiale la quinta stagione: “sarà tutto nuovo”

Gomorra 5 si farà? In attesa di capire come finirà la quarta stagione della fiction di Sky che si congederà dal pubblico oggi, venerdì 3 maggio con l’utimo episodio, i fans si chiedono se la quinta stagione si farà o se quello di questa sera sarà un addio definitivo. Per tutti gli appassionati di Gomorra arrivano buone notizie. E’, infatti, stata ufficializzata la realizzazione della quinta stagione. Il produttore di Gomorra Nils Hartmann ha, infatti, dichiarato: “Confermo la quinta stagione, perchè c’è un progetto e ci sono delle idee editoriali molto forti che giustificano un’altra stagione”. La trama della quinta stagione ancora non c’è, ma il produttore Riccardo Tozzi ha anticipato qualcosa: “C’è qualcosa di veramente nuovo nella quinta stagione e che la giustica profondamente. Siamo in una fase ancora iniziale di scrittura ma c’è un’idea centrale fortissima”.

GOMORRA 5: SALVATORE ESPOSITO CI SARA’?

Chi ci sarà in Gomorra 5? Al momento non è facile fare ipotesi. Le precedenti stagioni della serie di Sky, infatti, hanno sempre regalato dei colpi di scena che hanno lasciato spesso l’amaro in bocca ai fans. Tra i vari personaggi, però, c’è un punto interrogativo sulla presenza di Salvatore Esposito, che con il suo Gennaro Savastano è presente dalla prima stagione. Ad alimentare dubbi sulla presenza o meno dello storico personaggio di Gomorra è stato proprio lo stesso attore che, da qualche giorno, ha cominciato a celebrare il personaggio a cui è estremamente legato pubblicando su Instagram foto tratte dalle quattro stagioni della serie. Alcuni fans, di fronte a tale gesto, non escludono un suo addio a Gomorra. Dovrebbe sicuramente esserci, invece, Cristina Dall’Anna, interprete di Patrizia Santoro (presente dalla seconda stagione), e Arturo Muselli nel ruolo di Enzo Villa detto “Sangueblu” (nella serie dalla dalla terza stagione).





