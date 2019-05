Gracia De Torres/ “Mercedes Henger è sparita dalla mia vita: perché?” (Ciao Darwin 8)

Gracia De Torres torna in tv con il nuovo appuntamento di Ciao Darwin – Terre Desolate. Protagonista indiscussa del parterre assieme a Veronica Morales, è da molte settimane cliccatissima sul web, dove fanno capolino le sue Instagram story, i filmati e i momenti di pausa del dietro le quinte. Non mancano poi gli scatti nel backstage e le foto in compagnia degli altri protagonisti dello show di Canale 5, fra i quali spicca l’amatissimo ballerino moro Adriano Bettinelli. I due sono infatti spesso al centro delle coreografie del corpo di ballo e tra loro, a quanto pare, oggi esiste un’amicizia molto speciale. “Adriano, come tutto il corpo di ballo, è simpaticissimo”, spiega la valletta in un’immagine condivisa sulle Story di Instagram. “Ci aiutiamo tantissimo – continua poi la Torres – Lui però non è il mio ballerino, lo è il pazzo di @marcopipani, moriamo dalle risate”. Sempre sui social, la De Torres ama condividere scatti della sua avventure dietro le quinte dello show di Paolo Bonolis, dove, a dispetto degli abiti succinti e degli spacchi vertiginosi, ama lasciarsi immortalare con un accappatoio di spugna a pois. E dagli scatti traspare tutto il suo entusiasmo nei confronti di un’attività che continua a regalarle popolarità e successo: “Lavoro veramente bello e speciale – scrive su Instagram – sarebbe bello se non finisse mai!!!”.

Gracia De Torres: un’amicizia al capolinea

Poco prima di diventare volto di punta della nuova edizione di Ciao Darwin – Terre desolate, Gracia De Torres è stata una delle concorrenti dell’Isola dei Famosi 2017. Assieme a lei, in quella fortunata edizione, anche Mercedes Henger, con la quale ha stretto un rapporto di amicizia molto importante. A confermarlo è stata proprio la Torres, che rispondendo alle domande dei suoi follower su Instagram Story ha rivelato di ricordare con affetto della sua avventura in Honduras soprattutto il legame sancito con la figlia di Eva Henger. Purtroppo, però, tra le due oggi il legame si sarebbe interrotto e a quanto pare la decisione di porre fine a tutto sarebbe stata proprio della giovane Henger. “Lei ha deciso di fare la sua vita senza di me, non le do colpe, sono scelte”, ha spiegato la showgirl rivolgendosi ai suoi follower. Alla base della decisione, però non ci sarebbe un motivo ben preciso, come rivela la De Torres nel rispondere alle domande dei suoi fan: “Io non lo so ancora, non abbiamo mai litigato seriamente – Si legge su Gossip e Tv – Dovresti chiedere a lei. Ha deciso di non parlarmi più e sparire dalla mia vita”. Per quali motivi il loro legame si è concluso in maniera così brusca? Per il momento, la De Torres non conosce ancora la risposta a questa domanda, ma, nonostante l’amicizia con Mercedes sia tra i ricordi più belli della sua avventura sull’Isola dei Famosi, oggi sembra aver accettato con rassegnazione la sua scelta.

