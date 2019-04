Grande Fratello 2019 3a puntata/ Pagelle e nomination: Lemme Show

Non che ne avesse davvero bisogno, perchè il suo Grande Fratello vola, ma Barbara D’Urso ha trovato in Alberico Lemme un vero e proprio jolly televisivo. Autentico protagonista della settimana appena trascorsa nella casa ma anche capace di far discutere e dividere durante la diretta, con il pubblico che ha prolungato la sua avventura di un’altra settimana. Dopo le scintille con Valentina Vignali e Francesca De Andrè i telespettatori hanno infatti optato per la sua permanenza in gara, premiandolo con il 54% dei voti. “Restando in gioco, Alberico Lemme continuerà a dare fastidio ai nostri concorrenti” ha spiegato Barbara D’Urso, che ha regalato ai suoi fedelissimi fan una puntata frizzante e ricca di confronti infuocati. La prima parte ha visto come protagonista Francesca De Andrè, alle prese con la diffida del padre Cristiano. Durante un collegamento con Barbara D’Urso la figlia del cantante ha fortemente espresso tutta la sua rabbia e amarezza per la questione.

Grande Fratello 2019, amore ed eliminazioni: Kikò saluta Ambra

Due grandi protagonisti della terza puntata del Grande Fratello sono stati Kikò ed Ambra, con la professoressa che ha dovuto abbandonare il programma per volontà del pubblico. Tra i due dunque è stata stoppata sul nascere una possibile storia d’amore, benchè la stessa Lombardo avesse precisato di essere impegnata fuori dalla casa. Ciò non ha impedito a Kikò di avvicinarsi ad Ambra, che al momento dei saluti ha abbracciato a lungo l’ex della Cipollari. Dalla storia della professoressa agli emozionanti ricordi di Serena Rutelli, una giovane ragazza dai trascorsi tenebrosi, vittima di un’infanzia turbolenta a causa di un abbandono in famiglia. Grazie a Francesco Rutelli e alla Palombelli ha ricominciato a vivere e a guarire le ferite di un passato che a volte ritorna e che fa paura. Senza confini l’amore che prova ora per loro.

Mila Suarez ancora al centro dei riflettori del Grande Fratello

Durante la puntata è avvenuto un lunghissimo confronto tra Mila Suarez e Alex Belli. I due hanno provato a chiarirsi dopo le scintille delle ultime settimane, che oltretutto hanno coinvolto direttamente anche Delia Duran, l’attuale fidanzata di Belli. I due non hanno fatto altro che parlarsi sopra, battibeccandosi di continuo durante il confronto. “Mi hai tradita e abbandonata” le accuse di Mila Suarez. “Sono stato con Delia dopo un mese non ti ho mai tradita. Basta gettare fango su di me” le parole di Alex Belli. Anche Francesca De Andrè, amica di Belli, è intervenuta nella discussione, accusando Mila Suarez di pesantezza. La modella non ha trattenuto le lacrime quando l’ex fidanzato l’ha chiamata “amore”, allargando una ferita già aperta nel suo cuore. “Non chiamarmi così e sii felice, vivi la tua vita”. Sempre pungente nei commenti Cristiano Malgioglio, che si è poi complimentato con la Suarez per l’avvicinamento a Gennaro Lillio: “Non hai perso tempo ragazza….”.



