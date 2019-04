Grande Fratello 2019, 4a puntata/ Eliminato e diretta: Jessica resta nel GF 16?

Dopo la terza puntata trasmessa eccezionalmente di martedì e che ha decretato l’eliminazione di Ambra Lombardo, il Grande Fratello 2019 torna in onda oggi, lunedì 29 aprile, in prima serata su canale 5 con la quarta, imperdibile puntata. La settimana scorsa, il reality condotto da Barbara D’Urso, affiancata da Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio che svolgono il ruolo di opinionisti, ha fatto registrare un boom di ascolti incollando davanti ai teleschermi 2.959.000 spettatori pari al 17.7% di share con 9.707.000 contatti pari al 30.48% di permanenza nonostante l’agguerrita concorrenza. Anche con la quarta puntata, Barbara D’Urso punta agli stessi ascolti e gli ingredienti affinchè ciò accada ci sono tutti. Saranno davvero tanti, infatti, gli argomenti da affrontare, a partire dall’esito del televoto. In nomination, infatti, ci sono Mila Suarez, Erica Piamonte, Ivana Icardi, Francesca De Andrè, Daniele Dal Moro e Michael Terlizzi. Chi riuscirà a restare nella casa?

GRANDE FRATELLO 2019: DANIELE DAL MORO SQUALIFICATO?

Uno dei protagonisti della quarta puntata del Grande Fratello 2019 sarà sicuramente Daniele Dal Moro. I bel imprenditore veronese è al centro dell’attenzione non solo per il suo particoare legame con Martina Nasoni con la quale c’è stato anche un bacio, come ha confessato lui stesso, ma soprattutto per l’offesa rivolta a Cristian Imparato in seguito ad una discussione. Daniele, infatti, si è lasciato andare ad un’espressione infelice nei confronti di Cristian che ha scatenato la rabbia del pubbico che, sui social, ha richiesto la squalifica. Il televoto, a momento, non è stato sospeso. Daniele, dunque, subirà solo un provvedimento disciplinare qualora dovesse restare nella casa essendo in nomination? Tornerà al centro della discussione anche Lemme che, dopo la decisione del pubblico di farlo restare nella casa, ha affrontato una settimana difficile con i concorrenti che lo hanno isolato. L’unica che gli ha parlato trascorrendo diverso tempo con lui è stata Mila. Lemme, dunque, deciderà di continuare la sua avventura o annuncerà di voler uscire dalla casa?

JESSICA MAZZOLI FUORI DAL GRANDE FRATELLO?

A sconvolgere gli equilibri della casa del Grande Fratello 2019 di questa settimana è stato il malore di Jessica Mazzoli. L’ex compagna di Morgan, infatti, è stata costretta ad abbandonare momentaneamente il gioco per essere operata d’urgenza di peritonite. La sua permanenza fuori dalla casa si è protratta più del dovuto e il publbico si chiede cosa accadrà. Barbara D’Urso, durante Pomeriggio 5, ha spiegato che la produzione del reaity farà ciò che diranno i medici, salvaguardando prima di tutto la salute di Jessica che, tuttavia, stando a quello che ha fatto intuire la conduttrice, vorrebbe tornare nella casa. L’annuncio ufficiale sul suo destino nel gioco arriverà questa sera? Grande attesa, poi, per una busta choc che riguarda Serena Rutelli, la figlia adottiva di Francesco Rutelli e Barbara Paombelli. Nella lettera nelle mani di Barbara D’Urso ci sarebbe un segreto che riguarda proprio Serena. Di cosa si tratterà? Lo scopriremo questa sera.



