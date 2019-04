Grande Fratello 2019, 4a puntata: nomination e pagelle/ Eliminata Ivana Icardi

Eliminata Ivana Icardi nella quarta puntata del Grande Fratello 2019

Anche la quarta puntata del Grande Fratello 2019 si è rivelata movimentata, dura e intensa. A cominciare dal confronto che Ivana Icardi ha avuto con il suo fidanzato Luis e il malcapitato Gianmarco Onestini ad inizio serata. La sorella del centravanti nerazzurro Mauro Icardi è stata eliminata al televoto, in compenso è riuscita a salvare la sua storia d’amore con Luis. Il compagno, entrato nella casa per chiarire con Gianmarco Onestini, negli ultimi giorni pericolosamente vicino ad Ivana, è uscito dalla porta rossa più sereno. Con il suo rivale in amore è scoccata la pace solo dopo una freddissima stretta di mano, mentre Ivana Icardi si apprestava ad incassare il verdetto del pubblico a casa. La sua eliminazione toglierà indubbiamente un po’ di brio alle dinamiche del gioco, dal momento che in queste prime quattro puntate il suo nome è sempre stato chiacchieratissimo. Non è un caso che una volta arrivata in studio, la D’Urso abbia continuato ad insistere sul suo rapporto delicato con Wanda Nara. L’Icardi è stata glaciale: “Che faccia la sua strada, io faccio la mia”.

Grande Fratello 2019, le pagelle: la De Andrè asfalta la Canessa

Francesca De Andrè e Guendalina Canessa hanno dato vita ad un momento a dir poco trash nel lunedì sera di Mediaset. In occasione del suo ingresso ufficiale nella casa, Guendalina ha voluto chiarire alcune incomprensioni del passato con la De Andrè. La discussione è degenerata nel giro di pochi minuti, con Francesca che si è scatenata furiosamente contro la Canessa: “Sei una pagliaccia! Sei piallata in faccia!”. Rabbia e tensioni che hanno origine nella relazione che entrambe hanno avuto con l’ex tronista Daniele Interrante. “Sei tu l’amante!” l’accusa di Guendalina. “Sei venuta qui a fare il pagliaccio!” la risposta della De Andrè. Nel corso della puntata Francesca si è poi scagliata nuovamente contro Alberico Lemme, che senza troppo stupore ha abbandonato il programma. Il suo compito di “disturbatore” si è infatti concluso dopo appena due settimane, per la gioia di tutti i concorrenti che hanno esultato per l’uscita di scena.

La dolcezza di Serena Rutelli del Grande Fratello

Serena Rutelli ha letto la lettera di sua madre biologica durante la quarta puntata del Grande Fratello. Uno scritto che inevitabilmente l’ha turbata molto, ma che non le ha impedito di rimarcare il suo legame con Barbara Palombelli e Francesco Rutelli: “I miei veri genitori sono loro per me. Non voglio conoscere mia madre Maria, non trovo che sia giusto e non ne vedo il senso”. Tra un singhiozzo e l’altro la Rutelli ha dimostrato grande maturità ed un carattere puro e genuino. Chissà che il pubblico non decida di premiarla nel suo percorso al Grande Fratello. A proposito di sentimenti è impossibile non parlare di quanto accaduto tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo. La professoressa è tornata nella casa del Grande Fratello per dichiarare a cuore aperto i suoi sentimenti all’ex della Cipollari. Dopo aver lasciato il suo fidanzato, la sexy insegnante lo ha baciato in diretta, abbracciandolo in modo molto affettuoso. Chissà che non possa rivederlo la prossima settimana dal momento che Kikò è finito in nomination con Mila, Cristian, Daniele e Serena.



