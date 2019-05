Grande Fratello 2019, 5a puntata/ Eliminato e diretta: Kikò e De Andrè, confronti in arrivo?

Lunedì 6 maggio, in prima serata su canale 5, Barbara D’Urso conduce la quinta puntata del Grande Fratello 2019 che si preannuncia ricca di colpi di scena. Ad affiancare la padrona di casa ci saranno gli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. La serata sarà ricchissima di argomenti da affrontare. La settimana che gli inquilini della casa di Cinecittà hanno vissuto è stata animata da discussioni, cuori spezzati e simpatie che diventano sempre più evidenti. Prima di tutto, però, Barbara D’Urso annuncerà il nome del nuovo eliminato. In nomination ci sono Kikò Nalli, Cristian Imparato, Daniele Dal Moro, Mila Suarez e Serena Rutelli. Tra i cinque, stando a quello che dicono i vari sondaggi sul web, a rischiare sono Cristian e Daniele. Sarà uno dei due l’eliminato della quinta puntata?

FRANCESCA DE ANDRE’ CONFRONTO CON GIORGIO TAMBELLINI NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO 2019?

Francesca De Andrè e Gennaro Lillio sono sempre più vicini. Negli ultimi sette giorni, i due hanno trascorso quasi tutto il tempo insieme scambiandosi baci, coccole e abbracci. A notare l’avvicinamento tra i due è stato Cristian Imparato che li ha messi in guardia da come potrebbe essere interpretato il rapporto tra i due. Francesca e Gennaro hanno ribadito di essere solo amici, ma questa sera potrebbe esserci l’atteso confronto con Giorgio, il fidanzato di Francesca De Andrè che è stato beccato dai paparazzi in compagnia di un’altra ragazza. Sempre la De Andrè sarà al centro delle discussioni per i continui attacchi a Mila Suarez che hanno spinto l’amica della modella marocchina ad adire le vie legali per difenderla.

GRANDE FRATELLO 2019: IL TRIANGOLO VALENTINA-DANIELE MARTINA

Nella casa del Grande Fratello 2019 è nato il primo triangolo formato da Valentina Vignali, Daniele Dal Moro e Martina Nasoni. Tra l’imprenditore veronese e la ragazza dal cuore di latta è nata una simpatia che non è vissuta come vorrebbe Martina. La 21enne, infatti, supportata da Francesca De Andrè e Guendalina Canessa è riuscita a tirare fuori il proprio malessere causato dal rapporto, sempre più stretto, tra Valentina e Daniele. Francesca e Martina hanno infatti accusato Valentina di avere un atteggiamento equivoco nei confronti di Daniele intrufolandosi nel suo letto nel momento esatto in cui Martina si allontana nonostante sia fidanzata. Tra le parti è nata una fortissima discussione che ha portato, tuttavia, la Nasoni e Vignali a chiarirsi. Il rapporto tra Martina e Daniele, però, fatica a decollare. La Nasoni, inoltre, è stata la protagonista di un’accesa discussione con Gianmarco Onestini, scatenata da una felpa che Martina avrebbe indossato senza chiedere il permesso a Gianmarco per poi restituirla lanciandola a Onestini. Quest’ultimo, inoltre, di fronte al gesto di Martina che, per chiudere la questione, gli ha dato due leggeri schiaffetti sul viso, ha puntato il dito contro Martina definendola una “persona violenta“. Per la Nasoni, dunque, è stata una settimana decisamente difficile.



© RIPRODUZIONE RISERVATA