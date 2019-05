Grande Fratello 2019, 6a puntata/ Eliminato e diretta: provvedimenti per la De Andrè?

GRANDE FRATELLO 2019: ANTICIPAZIONI DELLA SESTA PUNTATA

Nella nuova e sesta puntata di stasera del Grande Fratello 2019, ampio focus sarà dedicato al presunto “tradimento” subito da Francesca De Andrè da parte del fidanzato Giorgio. La notizia, comunicatale la scorsa settimana, aveva gettato la nipote del grande Fabrizio De Andrè nello sconforto più totale al punto da turbarla non poco. Questa sera però, Francesca sarà chiamata ad affrontare un inevitabile confronto proprio con il ragazzo. Basterà a sciogliere tutti i dubbi che da una settimana la gieffina si porta dentro? Il Grande Fratello tuttavia, ha altre numerose novità in serbo per lei, scopriremo nelle prossime ore come reagirà. Ampio spazio sarà dedicato anche alla vicenda personale di Serena, figlia di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli. Nelle precedenti settimane si è a lungo scavato nel suo passato, portando alla luce una prima lettera scritta dalla sua mamma biologica, seguita da una seconda missiva che aveva come mittente il fratello. Nel corso della serata, la dolce Serena dovrà fare i conti ancora con il suo passato ma questa volta nella Casa di Cinecittà irromperà per lei una piacevole sorpresa. Spazio infine alle “coppie” nate nel corso del reality le quali stasera avranno modo di confrontarsi ed eventualmente chiarirsi, prima dell’ampia parentesi dedicata alle nuove nomination. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

MARTINA, ERICA E MILA: CHI SARÀ ELIMINATA DAL GRANDE FRATELLO 2019?

Lunedì 13 maggio, in prima serata su canale 5, sesta puntata del Grande Fratello 2019 che si preannuncia ricca di colpi di scena e sorprese. Saranno tanti gli argomenti che Barbara D’Urso, insieme agli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio affronterà questa sera. Per gi inquilini della casa più famosa d’Italia, infatti, è stata una settimana decisamente difficile. Non sono mancati, infatti, accesi scontri tra i concorrenti con discussioni dai toni davvero forti tra le presunte coppie dekka casa. Grande attesa per l’esito del televoto. A rischio eliminazione ci sono tre donne ovvero Martina Nasoni, Erica Piamonte e Mila Suarez. Quest’ultima, in nomination ogni settimana ha superato tutte le sfide al televoto: accadrà lo stesso anche stasera? La modella marocchina, negli utimi sette giorni, si è riavvicinata al gruppo avendo, tuttavia, un altro, durissimo scontro con Francesca De Andrè. I sondaggi del web, al momento, considerano in pole per l’eiminazione Martina. Il televoto confermerà tutto?

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER FRANCESCA DE ANDRE’?

Francesca De Andrè potrebbe ricevere amare sorprese nel corso della sesta puntata del Grande Fratello 2019. La figlia di Cristiano De Andrè aspetta di avere nuovi dettagli su presunto tradimento del fidanzato Giorgio contro cui si è scagliato la settimana scorsa lasciandosi andare ad una frase infelice che ha spinto Gessica Notaro a chiedere un provvedimento disciplinare nei suoi confronti. “Io gli do fuoco” è la frase detta dalla De Andrè che ha scatenato la rabbia del popolo del web che chiede la squalifica immediata di Francesca anche per le offese che ha rivolto a Mila Suarez nel corso di una discussione che hanno avuto sabato 11 maggio. Tra le due sono volate parole pesantissime con la De Andrè che si è lasciata andare a commenti infelici sull’aspetto fisico della modella marocchina. Barbara D’Urso, dunque, darà ascolto alle richieste del pubblico?

GRANDE FRATELLO 2019: AMORI AL CAPOLINEA

E’ stata una settimana ricca di discussioni tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni. La 21enne di Terni è sempre più presa dall’imprenditore veronese che, però, non ricambia l’interesse pur non avendo il coraggio di dirlo a Martina. Tra i due sono volate parole pesantissime che hanno spinto la Nasoni a prendere e distanze. Si sono avvicinati, invece, Erica Piamonte e Gaetano Arena. Dopo un contatto tra i due, però, Gaetano ha fatto un passo indietro ammettendo di provare per la trentenne fiorentina una forte attrazione fisica, ma non mentale. Sono, invece, sempre più vicini Gennaro Lillio e Francesca De Andrè che, pur essendo ancora innamorata del fidanzato Giorgio, non nasconde il trasporto che prova per il napoetano.



