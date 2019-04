Grande Fratello 2019/ Cristiano Malgioglio: “Martedì dovrò dire delle cose”

Cristiano Malgioglio è pronto a tornare protagonista al Grande Fratello 2019 e lo farà dallo studio di Canale 5 visto che in questa edizione non è come noto tra i concorrenti. Opinionista di Barbara D’Urso ha già anticipato che domani è pronto a rivelare delle cose. Come noto infatti il reality show non andrà in onda questa sera per via della Pasquetta e dunque slitterà a martedì in via eccezionale. Su Instagram ha tuonato nei confronti di due dei concorrenti più chiacchierati di questa edizione e cioè Alberico Lemme e Valentina Vignali. Specifica: “L’anno scorso avevamo la simpatica e impossibile Aida Nizar, ma almeno era forte dentro la casa. Oggi ci troviamo di fronte a un uomo privo di delicatezza, spocchioso, presuntuoso, megalomane, arrogante e senza rispetto. Non amo quando insulta le donne e mi fa diventare una iena“. Poi sull’influencer e cestista ha specificato: “Anche la signorina Vignali sarà mira di alcune cose che ho da dirle. Non ho peli sulla lingua per nessuno. ne vedrete delle belle, sentirete di tutto e di più”.

Grande Fratello 2019: continuano le diffide, dopo Ivana Icadi tocca a Valentina Vignali

Lo potremmo rinominare il Grande Fratello delle diffide. Sì, perché da fuori sono numerose le polemiche che si stanno abbattendo sui concorrenti chiusi all’interno della casa più famosa della televisione. Ad essere colpita per prima è stata Ivana Icardi, sorella di Maurito e nel mirino della moglie e agente di questo Wanda Nara. L’argentina ha voluto diffidare la cognata per le parole dette nei suoi confronti. Nei guai è finita anche Valentina Vignali che ha dimostrato da subito di essere spontanea e naturale nel dire sempre quello che pensa, ma anche ingenua a livello televisivo senza rendersi conto che quanto detto in diretta poteva avere delle conseguenze. Con lei se l’è presa Francesca Brambilla la Bona Sorte di Avanti un Altro. Questa ha inviato a Barbara D’Urso una diffida da recapitarle per quanto detto al Gf 2019. La conduttrice ha anticipato tutto durante una delle ultime puntate di Pomeriggio Cinque e domani sera dovrà parlare con la Vignali che sembra essere entrata anche nel mirino dell’opinionista Cristiano Malgioglio.

