Grande Fratello 2019/ Daniele e Martina, è finita? “Ormai ho preso le distanze”

Cambiano gli equilibri nella Casa del Grande Fratello 2019. Sempre più ingarbugliato diventa l’ormai triangolo che ha come protagonisti Martina, Daniele e Valentina Vignali. Ieri, il Grande Fratello ha deciso che tre persone dovessero trascorrere qualche giorno nel Camping Carmelita e i designati sono stati Daniele, Martina ed Enrico. Proprio chiacchierando con quest’ultimo, Daniele ha messo in chiaro quali sono i suoi sentimenti per Martina: “Dopo la lite che abbiamo avuto prima della diretta di lunedì non c’è stato più niente tra noi. – e ha aggiunto – Anzi, in questi giorni ho cercato di mantenere le distanze. Uno perché non voglio rovinarmi il percorso io. Mi svegliavo sempre col nervoso ma anche lei, non se la viveva bene!” Al contempo ha sottolineato come quella con Valentina sia solo amicizia. Eppure, entrambe le ragazze manifestano nei suoi riguardi un rapporto più speciale di così.

MICHAEL TERLIZZI PIANGE E SI SFOGA AL GRANDE FRATELLO

Ad essere fortemente in crisi nella Casa del Grande Fratello 2019 è anche Michael Terlizzi. Per molti dei suoi coinquilini, il ragazzo è troppo paranoico e ansioso. Le accuse ricevute lo hanno portato ad avere un duro sfogo in confessionale, dove si è anche lasciato andare alle lacrime. Ecco le sue parole: “Io sono introverso, mi piace stare per conto mio ed è difficile farsi accettare. Magari succedono determinate cose e io ci sto male. Ma perché dicono che io ho l’ansia? Io non devo cercare risposte? Non sbaglia mai?” Così ha concluso: “Sono stanco di essere messo in discussione per ogni cosa. Non riesco a capire a questo punto se sono io a sbagliare, se sto facendo bene… non lo so. Io non ce la faccio più! Come faccio ad arrivare alla fine se devo vivere con gente che non mi appartiene?”

