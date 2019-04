GRANDE FRATELLO 2019/ Daniele e Martina sempre più vicini: “non so cosa succederà”

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni sono sempre più vicini. Dopo aver fatto un passo indietro nella sua conoscenza con la ragazza dal cuore di latta del Grande Fratello 2019. Daniele sta trascorrendo sempre più tempo con Martina ammettendo di provare un forte interesse nei suoi confronti, ma di aver paura di farla soffrire soprattutto se dovesse uscire lunedì essendo in nomination. Durante un momento in cui si sono concessi coccole e carezze, Martina ha rivelato a Daniele di non fidarsi totalmente di lui. “Di cosa non ti fidi? Qual è la tua preoccupazione?” gli domanda direttamente Daniele e Martina risponde – “Magari stai giocando, ci sono tante sfumature di una persona che uno potrebbe non conoscere”. Nonostante tutto, però, Martina non vuole precludersi nulla avendo voglia di vivere tutte le emozioni che la casa le regalerà. “Non so cosa succederà, se non mi trovo te lo dico ma non ho bisogno di strategie”, aggiunge Daniele che, poi, confidandosi con Kikò Nalli, ammette che, se dovesse restare in casa, qualcosa potrebbe accadere.

GRANDE FRATELLO 2019, LO SFOGO DI LEMME: “MI IGNORANO”

Dopo la decisione del pubblico di far restare nella casa del Grande Fratello 2019 Alberico Lemme, il dietologo dei vip non sta trascorrendo una bella settimana. La maggior parte dei concorrenti della casa continua ad ignorare Lemme per non alimentare polemiche e discussioni come è accaduto durante la prima settimana di permanenza di Lemme nella casa. L’unica con cui il dietologo riesce a confidarsi è Mila Suarez con la quale si è anche confidato. “Ognuno mi ha classificato in un modo, non mi vogliono ascoltare e mi ignorano. Io non voglio mai convincere nessuno ma loro non vogliono mettersi in discussione”, spiega Lemme a Mila che si dice d’accordo con lui – “C’è gente che parla tanto ma magari non dice nulla”. A sorpresa, poi, il dietologo elogia l’atteggiamento della bella modella marocchina: “Tu mi hai detto la tua e ti sei messa in discussione. Questo è un confrontarsi”, conclude.

