Grande Fratello 2019, eliminato e nomination/ Puntata da incubo per la De Andrè

E’ stata una serata da incubo per Francesca De Andrè, che ha scoperto il tradimento del fidanzato Giorgio Tambellini nel corso della diretta del Grande Fratello 2019. Una notizia che ha letteralmente travolto il suo stato d’animo e non poteva essere diversamente dopo l’illusorio riavvicinamento della settimana precedente. Dunque è stata una serata di lacrime, disperazione e urla, la De Andrè ha persino minacciato di abbandonare il programma. Poi la richiesta rivolta alla sorella Fabrizia De Andrè: “Ti prego sbatti Giorgio fuori da casa mia”. L’incontro con Fabrizia, l’incoraggiamento di Barbara D’Urso e gli abbracci affettuosi di Gennaro Lillio non sono bastati per placare una rabbia comprensibile. Francesca ha pianto e inveito per tutta la sera e ha continuato a farlo pure dopo l’acceso confronto con Malgioglio, secondo cui l’indimenticato Faber si rivolterebbe nella tomba se l’avesse vista al Grande Fratello.

Grande Fratello 2019, Francesca De Andrè vs Cristiano Malgioglio

Nel confronto tra Francesca De Andrè e Cristiano Malgioglio, l’opinionista della D’Urso ha affermato di aver costruito un legame molto forte con Faber: “Se in questo momento sono qui lo devo esclusivamente a tuo nonno”. “È stato il primo a pagarmi il biglietto del treno. Mi ha portato a Milano – ha svelato – Anche Dori Ghezzi ti avrà raccontato dell’amicizia che avevo con tuo nonno. Oltretutto li ho fatti conoscere io. Sono sincero e dico che il tuo comportamento non sarebbe piaciuto a tuo nonno”. In un momento di precaria stabilità emotiva la De Andrè è sbottata contro Malgioglio: “Ce l’ho io il suo sangue. Porta rispetto. Ti stai preoccupando di una boiata. Non parlare di una persona morta!”. A sedare la lite ci ha pensato la D’Urso, dopo un liberatorio “sei pazza” di Malgioglio. Nel frattempo il pubblico si esprime sulle nomination, salvando Michael Terlizzi, Serena Rutelli e Erica Piamonte. A dover fare le valigie, invece, è Gaetano Arena. Dopo le rivelazioni intime su Erica, i telespettatori hanno deciso di punirlo con l’eliminazione.

Chi è stato eliminato e chi è andato in nomination al Grande Fratello 2019,

Gaetano Arena si aspettava l’eliminazione dal Grande Fratello, ma ora pensa già a quando potrà riabbracciare Erica Piamonte, con cui è certo di aver chiarito ogni malinteso. Poi le nuove nomination con Martina Nasoni, Serena Rutelli e Michael Terlizzi ufficialmente a rischio eliminazione. Nel mezzo l’ingresso nella casa di Vladimir Luxuria e la sorpresa del padre di Martina Nasoni per la figlia: “Solo una cosa ti voglio dire. Devi lasciare perdere Daniele, te ne devi dimenticare. Devi farti il tuo percorso, questa cosa ti crea solo problemi. Sei bella, puoi pretendere qualsiasi uomo senza aspettare che qualcuno ti dia qualcosa che non vuole darti”. Un messaggio che ha dato una forza incredibile alla Nasoni, che ovviamente non ha trattenuto le lacrime e si è lasciata andare in un amorevole abbraccio con papà Mauro. Chissà se seguirà i suoi consigli.



