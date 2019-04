Grande Fratello 2019/ Erica choc: “Mai accettata e sostenuta dai miei genitori”

È entrata in sordina nella Casa del Grande Fratello 16, eppure Erica ha ormai un posto molto importante. Si parla molto di lei, soprattutto in merito al presunto flirt nato con Gennaro Lillio. E mentre lui si confida con Gaetano, lei fa dichiarazioni molto intime in merito al rapporto turbolento con i suoi genitori. Dopo la diretta di lunedì scorso, Erica racconta a Jessica e Serena di non essere accettata dai suoi genitori: “Il problema dei miei genitori è che non mi hanno mai accettata per quella che sono, il problema del mio ex è che non mi ha mai accettata per quello che sono. – esordisce la ragazza, che spiega – La mia vita è un po’ complicata, perchè non posso essere me stessa, tutti mi vorrebbero diversa. Quindi è ovvio che io ho molta paura di quello che esce fuori, perché il giudizio delle persone non è che non mi tange.”

ERICA: “NON SONO LA FIGLIA CHE I MIEI GENITORI AVREBBERO VOLUTO”

Erica, solo pochi giorni fa, ha ammesso di essere bisessuale. La concorrente del Grande Fratello 16 torna a parlare della sua vita privata, affrontando un argomento che potrebbe essere trattato durante la diretta di lunedì prossimo. “Io non è che non ho un bel rapporto con i miei genitori, ce l’ho ma fino a che non c’è da sostenermi. Quando c’è da appoggiarmi c’è lo zero assoluto, quando c’è da condividere le mie scelte c’è lo zero assoluto, quando si tratta di dire se sono la figlia che avrebbero voluto è no.” Le ultime dichiarazioni di Erica sono molto forti ma lei se ne dice più che certa: “Io non sono la figlia volevano e io ci sto di mer*a! Per me è una cosa grave, a loro non va bene niente di quello che faccio.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA