Grande Fratello 2019/ Erica cotta di Gaetano? “Non ci sto capendo niente, mi piace!”

Nella Casa del Grande Fratello 2019, gli amori sbocciano in modo incredibilmente veloce. Tra le ultime dinamiche dei recenti daytime, sono emerse ancora le emozioni di Kikò Nalli mentre si è visto un avvicinamento molto sospetto tra Erica e Gaetano. L’ex marito di Tina Cipollari ha ripensato ancora una volta alle parole del figlio Francesco, che ha accusato Ambra Lombardo di essere una stratega, affermando di non avere apprezzato il bacio tra i due. Kikò, a distanza di un paio di giorni e a mente lucida, ha detto il suo punto di vista in merito alla faccenda. “Magari hanno visto il papà che si baciava con un’altra persona, non so come abbiamo potuto reagire, non voglio che loro pensino male di me. Ambra è stata la cosa più bella che non mi succedeva da anni”, ha raccontato. Nonostante questo, Nalli si è reso ancora conto dell’amore che nutre il figlio nei suoi confronti: “Io la prendo così però è anche vero che ognuno ha un diverso metro di vedere le cose”. Poi su Ambra ha precisato: “Io non conosco lei esattamente, io non conosco quello che fuori sta succedendo e non posso nemmeno dire “Sì va bene” o “No non va bene”. Ambra sa che c’è questa situazione, se ha la forza la tiri fuori e quello che accade, accade perché se è solo un gioco inizia ieri e finisce oggi”.

Erica “cotta” di Gaetano? Le ultime dalla Casa del Grande Fratello 2019

Francesca De Andrè dopo aver visto le fotografie del “presunto tradimento” del fidanzato Giorgio Tambellini ha avuto modo di parlarne ancora con Gennaro Lilio: “Quel che deve essere sarà, chi ci deve essere ci sarà e chi non ci deve essere non ci sarà più. […] Sono contenta, è un po’ la mia safe house qua dentro Gennaro”, ha spiegato l’opinionista di Barbara d’Urso. Nel frattempo, nella Casa del Grande Fratello 2019 un nuovo amore potrebbe essere nell’aria: Erica Piamonte e Gaetano Arena sono sempre più vicini. “Mi spiazza in continuazione, è una cosa shoccante! […] Non ci sto capendo niente. […] Mi piace per tante cose e continuo ad essere combattuta perché continuo a pensare che ha ventidue anni ma non li dimostra!”, racconta la ragazza in confessionale. Anche Arena ha parlato del loro feeling, specie perché per lei questa, potrebbe essere l’ultima settimana di gioco: “Lei per me è cotta però lo nega. […] Lunedì Erica potrebbe uscire quindi aspettatevi di tutto questa settimana!”.

