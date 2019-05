Grande Fratello 2019/ Francesca De Andrè a pezzi: Kikò dubbioso e Martina invece…

Francesca De André in crisi al Grande Fratello 2019 a causa del fidanzato Giorgio

Gennaro Lillio è molto dispiaciuto per Francesca De Andrè, reduce da una durissima verità: il tradimento del fidanzato. Nella Casa del Grande Fratello 2019, per la figlia di Cristiano le cose non stanno affatto procedendo per il verso giusto. “E’ giusto che lei vedesse con i suoi occhi…”, commenta il modello campano in confessionale. Francesca invece è distrutta, svelando di non potere aprire il suo cuore a nessuno in questo momento: “Come si fa a riaprire il cuore a qualcun altro? Non lo rivedrò mai più, non voglio nemmeno un confronto”. “Le starò sempre accanto ma non troppo, perché sennò sprofonda sempre nel dolore”, aggiunge Gennaro che le offre la sua spalla per piangere. Francesca confidandosi con Michael, precisa di non potere avere alcuna relazione con Lillio: “Non riuscirò mai ad avere qualcosa con Gennaro, questa stanza è occupata”. Dopo una notte passata a piangere, la mattina è ancora peggio, sfogandosi tra le braccia di Valentina e poi in piscina da sola: “Debole, molliccio, senza midollo spinale”, farfuglia a bassa voce. “Sembrava più buono di Gennaro” racconta in confessionale “Ce l’ho con me stessa perché mi manca, lo amo da morire ma non è perdonabile. E’ finita per sempre. Non c’è ritorno dopo una roba del genere. E’ morta una persona che non esiste”.

Grande Fratello 2019, i dubbi per Kikò e Martina invece…

Gennaro si rende conto dell’attuale distacco di Francesca: “E’ una persona che in questo momento è in un’altra dimensione… ora è nella fase piena del dolore e della sofferenza e ci sta tutto il suo atteggiamento. A me dispiace tantissimo!”. Di seguito, la De Andrè litiga con Erica. Secondo la Piamonte infatti, proprio Giorgio aveva una storiella in precedenza: “Non mettermi carne sul fuoco” sbotta Francesca ma Erica non ci sta: “Se uno si bacia a stampo con una che è la prima volta che la vede? Quello è, sia che lo dico che non lo dico. Se non vuoi sentirtelo dire ok, l’ho capito ora. Se ho dei pensieri me lo tengo per me”. Kikò dopo il messaggio del figlio Francesco e la sorpresa insieme agli altri tre bimbi, si confida parlando anche parlando di Ambra: “Non so cosa sta succedendo fuori, se lei ha cambiato idea… io ho ancora dei dubbi dopo tutte quelle cose che le hanno detto in studio. Loro non sanno quello che ci siamo detti, solo io ho il joystick in mano per potere “giocare” seriamente su questa cosa, nella vita tutto può essere. Martina, dopo avere ricevuto il consiglio dal padre di allontanarsi da Daniele, dorme con lui. “Martina ha dormito con Daniele per la serie ho recepito le cose che papà mi ha detto!”, sbotta la Vignali mentre Vladimir conclude in confessionale: “Daniele non è assolutamente interessato a Martina”.

