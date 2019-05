Grande Fratello 2019/ Francesca De Andrè vs Mila Suarez: “ruba tutto e fa discorsi..”

Ancora scintille nella casa del Grande Fratello 2019. La quarta settimana di convivenza forzata comincia a farsi sentire e Francesca De Andrè, in particolare, comincia ad essere insofferente nei confronti di alcuni coinquilini. A finire nel mirino dell’ex fidanzata di Daniele Interrante è ancora Mila Suarez. La De Andrè, infatti, durante una chiacchierata con i suoi coinquilini, in particolare con Gennaro che, inizialmente sembrava interessato alla modella marocchina, l’ha accusata di rubarle vestiti e sigarette. “Mi ha rubato le sigarette quella che fuma ogni tre secondi una sigaretta. Lo so per certo. Se la becco sul fatto, ti vedi. Io poi mi accanisco e non ne ho voglia. Mi deve almeno cinque sigarette. Sono sparite e c’era lei davanti al mio pacchetto. Mi sono anche spariti dei vestiti e delle cose. Anche i trucchi. Erano tutti nel suo beauty. Mila ruba tutto. Un giorno faccio un casino!”, ha detto la De Andrè stando attenta a non farsi sentire dalla Suarez.

GRANDE FRATELLO 2019: FRANCESCA DE ANDRE’ CONTRO CRISTIAN IMPARATO?

Il nuovo giorno nella casa del Grande Fratello 2019 non è iniziato nel migliore dei modi per Francesca De Andrè che si è svegliata decisamente con il piede sbagliato. La figlia di Cristiano De Andrè, infatti, si è lamentata per il cattivo odore e le condizioni igieniche nel bagno. “Non posso svegliarmi con questa puzza e sentirmi male ogni mattina”, sbotta Francesca De Andrè. Il nome del colpevole non è uscito, ma dai discorsi fatti con Kikò Nalli e Gaetano, gli utenti dei social hanno ipotizzato che ne mirino dea De Andrè ci sia Cristian Imparato che, a causa de suo problema di salute, è costretto ad andare più volte in bagno. Francesca, dunque, si calmerà o sbotterà da un momento all’altro? La pulizia della casa, in ogni caso, comincia ad essere un serio problema.

