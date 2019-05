Grande Fratello 2019/ Francesca e Gennaro sempre più vicini: e Giorgio Tambellini…

Francesca De Andrè, concorrente del Grande Fratello 2019, in queste ore è al centro di numerose faccende che stanno accadendo fuori dalla Casa più spiata d’Italia. Dopo la notizia di una denuncia a suo carico da parte dell’amica di Mila Suarez che l’accusa di aver compiuto atti di bullismo contro la ex di Alex Belli, potrebbero intervenire contro la figlia di Cristiano De Andrè dei pesanti provvedimenti che potrebbero persino sfociare nella sua squalifica, secondo le ultime indiscrezioni del web. Ma non è il solo argomento che vede in queste ore i riflettori accesi sul suo conto in merito ad un suo presunto avvicinamento a Gennaro Lillio, il bello e conteso coinquilino campano. Tra i due è diventata sempre più evidente l’attrazione che potrebbe forse sfociare in qualcosa di più di una semplice conoscenza. E mentre i due inquilini sono sempre più pericolosamente vicini, all’esterno, nel frattempo, il suo fidanzato Giorgio Tambellini se la spassa con un’altra donna, Rosi Zamboni, modella e influencer milanese. Fidanzata da diversi mesi con l’imprenditore toscano, Francesca è del tutto ignara del gossip che all’esterno del reality impazza sul conto del ragazzo, paparazzato da Oggi in compagnia di un’altra donna.

FRANCESCA E GENNARO AL GF16: FUORI GIORGIO TAMBELLINI E ROSI…

Secondo il settimanale Oggi, tra Giorgio Tambellini, fidanzato (o già ex?) di Francesca De Andrè e Rosi Zamboni ci sarebbe in corso una relazione. Alla influencer, nota al gossip meneghino, in passato sono stati attribuiti diversi flirt, a partire dal giovane talento juventino e della Nazionale italiana Moise Kean. In assenza di Francesca, Giorgio se la starebbe spassando con Rosi e pare che tra i due sia nata una tenera amicizia stando ai ben informati. Eppure, sempre secondo il noto settimanale, i due avrebbero trascorso del tempo insieme anche nell’appartamento nel quale Giorgio e Francesca fino a poche settimane fa convivevano. Secondo le indiscrezioni, pare che in tanti, nella Milano bene, avrebbero visto la neo coppia divertirsi in diverse serate in pieno centro e in diversi locali notturni. Tambellini pare che abbia già trovato il modo per sopperire alla mancanza della De Andrè che, con ogni probabilità, sarà messa al corrente solo nella prima serata di domani.

