Grande Fratello 2019/ Gennaro consola Francesca De André: “Giorgio sta perdendo…”

Due sono le grandi protagoniste della Casa del Grande Fratello 16 in queste ultime due settimane. La prima è Francesca De André. Dal suo ingresso nella Casa, le cose sono state subito difficili, prima per suo padre Cristiano e ora per il suo fidanzato Giorgio Tambellini. Dopo le foto viste in diretta lunedì, Francesca ha avuto modo di sbollire un po’ la rabbia e riflettere. In confessionale, la ragazza ha allora dichiarato: “La persona con la quale sono stata, o millantava o ha dei valori che non c’entrano nulla con i comportamenti che io ho visto questa sera. Pensavo di averne subite abbastanza… Questa è cattiveria, significa non avere proprio un briciolo di bene, di considerazione minima…” A starle vicino e a tentare di farla ragionare è stato Gennaro Lillio: “Potrebbe anche essere una circostanza creata da terzi pur di apparire. – dichiara – Possono esserci diecimila ragioni. Lui si sta perdendo una donna con la D maiuscola.”

FRANCESCA CIPRIANI CONTRO VALENTINA VIGNALI

Quello che ci si chiede ora è se lunedì prossimo, nel corso della nuova diretta del Grande Fratello, possa esserci un confronto in Casa tra Francesca De André e il suo fidanzato Giorgio. Confronto che potrebbe invece esserci tra Valentina Vignali e Francesca Cipriani. L’influencer si è infatti resa protagonista di alcune dichiarazioni che ben poco sono piaciute alla prorompente showgirl. Così, con un tweet, la Cipriani ha voluto dire la sua: “Valentina Vignali mi avrebbe definita “una delle persone più stupide che abbia mai incontrato” – esordisce e poi replica – 1)non ci siamo mai incontrate e onestamente non sapevo neanche chi fosse 2) Lei dovrebbe sapere bene che sui social le cose sono diverse dalla realtà, basta guardare le sue foto…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA