Grande Fratello 2019/ Gennaro il “galletto”: confidenze con Serena e Francesca

Gennaro Lilio è tra i concorrenti più contesi della Casa del Grande Fratello 2019. Piace a Mila ma anche ad Erica e Francesca. Nelle ultime ore però, il bel napoletano si è voluto confidare con Serena Rutelli, parlando anche del suo rapporto con la madre biologica. “Non hai domande da farle?”, chiede il modello. L’estetista ha risposto che in realtà qualcuna ce l’avrebbe pure ma, porsi degli interrogativi di questo tipo, sarebbe come fare un passo indietro. Aggiunge inoltre, che avrebbe paura delle menzogne che potrebbe raccontarle: “No Gennà, non riesco proprio a perdonarla, è più forte di me!”, afferma. Gennaro però, chiarisce che non parlava di vero e proprio perdono e poi si lascia andare, svelando che lui a suo padre vorrebbe vederlo solamente per dirgli quanto non si è comportato da uomo, augurandogli nel contempo, di essere un padre migliore con gli altri figli. Gennaro infatti, vorrebbe chiudere con il passato facendogli una domanda specifica: “Perché mi hai abbandonato?”. Serena quindi, dice al ragazzo di trovarlo molto coraggioso ma lui smentisce, affermando anche di avere sofferto di attacchi di panico proprio per questo motivo.

Grande Fratello Gennaro Lilio, dopo Serena si rituffa su Francesca De Andrè

Dopo le chiacchiere con Serena, Gennaro torna ad occuparsi di Francesca De Andrè. Tra di loro infatti, il feeling è palpabile. E così, dopo essersi scambiati coccole e tenerezze, la ragazza sminuisce l’attrazione, facendogli una promessa: “Non ti preoccupare che quando esco te le presento ( delle amiche)!”. Lilio però, cambiando argomento vuole saperne maggiormente sul fidanzato dell’opinionista di Barbarella. Lei a questo punto, parla del suo Giorgio, rivelando che ha 34 anni è di Lucca e va la spola Toscana – Lombardia pur di raggiungerla a Milano, città dove lei invece vive. Si frequentano dallo scorso settembre e da allora stanno sempre insieme dopo averlo conosciuto tramite amici comuni a Forte dei Marmi. “A lui fa piacere che tu faccia questa esperienza?”, domanda ancora Gennaro incuriosito. Francesca poi confida che anche lui avrebbe voluto entrare nella Casa del Grande Fratello 2019 ma alla fine hanno scelto lei. Poi ha confidato che tra di loro, ci sono stati anche degli alti e bassi con momenti difficili e che lei, proprio per questo motivo, non si sentiva sicura: “Bisognava un attimo regolarsi!”, racconta. “Ma lui è geloso del tuo lavoro?”, domanda ancora il modello. Lei quindi, conclude dicendo che all’inizio era un po’ stranito ma adesso ha tutto più chiaro.

