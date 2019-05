Grande Fratello 2019/ Gennaro in crisi, Francesca piange: “Non so dove sbattere…”

Francesca De Andrè è effettivamente in crisi. Gennaro Lillio la coinvolge più del previsto, nonostante abbia un fidanzato fuori. Questo è ciò che sta succedendo attualmente nella Casa del Grande Fratello 2019, tra lacrime, baci e abbracci. “Io qui dentro ci sono, stai tranquilla…” la tranquillizza il modello in giardino. Nello studio di Pomeriggio 5, proprio ieri si è parlato di loro due, e Barbara d’Urso ha affermato: “Ci sono dei momenti in cui stanno minuti interi in silenzio, ma cosa succede fuori? Perché Francesca non si lascia andare? Perché fuori c’è Giorgio nonostante sia stato beccato con un’altra donna”. Sara Altobello ospite di Carmelita, ha confidato di non conoscere questa tale Rosy in quanto, secondo lei sarebbero uscite delle notizie che rivelavano il contrario. La busta choc e la notizia choc, della ruspante conduttrice napoletana, riguardano proprio il GF: “La busta choc contiene nuove foto di un presunto tradimento. La notizia choc è che domenica a Domenica Live, questa giovane ragazza, tale Rosy, sarà in diretta da noi, cercherò di capire cosa è successo. Lunedì c’è il Grande Fratello ed io a Francesca qualcosa dovrò raccontare”.

Grande Fratello 2019, Francesca e Gennaro: “Non so dove sbattere la testa…”

Nelle ultime ore, Gennaro e Francesca sono rimasti soli, proprio per chiarire alcuni punti del loro rapporto dentro la Casa del Grande Fratello 2019. Il modello ha domandato: “Hai mai pensato che io mi potessi legare a te nonostante tu avessi una storia? E che non mi sono mai allontanato da te per vederti felice senza pensare a me?”, poi ha anche aggiunto: “Avrei potuto fare dieci passi indietro quando mi sono reso conto di essermi legato a te” confidando di sentirsi molto implicato dalla seducente compagna di gioco. La De Andrè lo ha ascoltato tra le lacrime: “Noi abbiamo legato molto ma ci sono dei limiti dettati dalla mia situazione”. Gennaro però, senza particolari remore ha concluso: “So che finita questa esperienza tu hai la tua vita, la tua storia mentre io uscirò e so che fuori nessuno mi aspetta, quindi per me è difficile starti vicino”, per poi aggiungere: “Non so se tu riesci a capire me, non so dove sbattere la testa adesso e non so come spiegarlo”.

