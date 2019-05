Grande Fratello 2019/ Gennaro Lillio: “Francesca? Non mi sentirei al primo posto”

L’ingresso di Vladimir Luxuria nella Casa del Grande Fratello 2019 ha smosso molto le acque. La nuova inquilina ha cercato un po’ di sondare il tereno rispetto ad alcune situazioni e, in particolare, ai presunti flirt della Casa. Luxuria ha avuto modo di chiacchierare con Gennaro Lillio dopo quanto accaduto a Francesca De André in diretta. Gennaro ha parlato dei suoi sentimenti per la De André, dichiarando che: “Ad oggi, non mi sentirei mai al primo posto. Fuori da qui, se mi cercasse lei, io mi farei avanti. – ammette il modello napoletano, che aggiunge – Io non la cercherei, so che avrebbe ancora delle cose da sistemare fuori da qui. Ci sono tante donne che hanno perdonato. Non mi stupirebbe”. E di cose da chiarire nel suo cuore, Francesca ne ha davvero tante. Dopo aver scoperto del tradimento di Giorgio Tambellini, le lacrime infatti sono ancora tante.

FRANCESCA DE ANDRÈ, NUOVO CROLLO PER GIORGIO

Su di lui, dopo la diretta del Grande Fratello 2019, Gennaro Lillio dichiara: “Chi tradisce è portato a tradire. – e spiega – Non ho mai tradito. L’ultima mia storia seria risale a 5 anni. Da single, ho conosciuto tante ragazze, sono sempre stato chiaro, leale, discreto, riservato, non ho mai illuso nessuno. Il rispetto si ha anche con chi hai trascorso solo una notte, perché gli ho dato importanza in quel momento”. Se Gennaro si sfoga con Vladimir Luxuria, i pensieri di Francesca De André al Grande Fratello 16 sono tutti per il suo ormai ex fidanzato Giorgio. La ragazza ha un vero e proprio crollo emotivo e si lascia andare ad un lungo pianto per la persona per la quale ancora oggi prova un sentimento molto forte.

