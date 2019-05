Proseguono le dinamiche del Grande Fratello 2019. Daniele dopo le ultime difficoltà, ha fatto un gesto carino nei confronti di Martina, coprendola mentre dormiva. “Ho sentito qualcuno che mi toccava, poi non c’era nessuno…”, s’interroga lei in confessionale, per poi comprendere l’accaduto e gioire del gesto d’affetto. “Siccome la percezione delle cose è sempre diversa… tu gli dai tanto così e magari si prendono tutto il braccio. Lei non dice niente di cosa pensa, se è interessata…” afferma Daniele parlandone con Gianmarco. Onestini: “Per lei non è un discorso chiuso definitivamente, per lui mi pare di sì”, confida il fratello di Luca. “Voglio essere carino con lei perché mi va di esserlo ma non voglio che ci siano fraintendimenti”, precisa ancora Daniele, non rendendosi conto dell’accaduto. “Se fosse stata sveglia non gliel’avrei messa”, precisa ancora. “Tutto tranquillo, tutto nella norma, stiamo facendo gli amichetti”, racconta invece la Nasoni, con gli occhi a “cuoricino”. Tra di loro però, ci sono sempre le “interferenze” della Vignali: “Questa convivenza a tre stona, io sento Valentina infastidita da Martina”, precisa Francesca De Andrè.

Grande Fratello 2019, Gennaro pazzo di Francesca: “Hai un cul* meraviglioso!”

Proprio Valentina Vignali, pare non essere interessata alla faccenda e non ha nessuna intenzione di distaccarsi da Daniele. “Lui gli ha detto delle cose chiare…” spiega la Vignali e poi rivela: “Non me ne frega niente, non sono io la causa se questa cosa tra loro non funziona”. La cestista, nel corso delle giornate dentro la Casa del Grande Fratello 2019, si è arrabbiata con il resto dei coinquilini che non lavano tazze e bicchieri dopo avere bevuto caffè e tisane: “Non bevo caffè e non bevo tisane ma lavo sempre le tazze per tutti”. Poi in confessionale si sfoga: “Non so a casa come sono abituati. Se vedo lo sporco a me fa schifo e mi dà fastidio. Se vedo le cose sporche le pulisco”. Poi sbotta con il resto del gruppo: “Cosa non è chiaro? Chi beve le tisane poi si lava le sue cose!”. Kikò intanto, sente la mancanza dei figli: “Il matrimonio era il mio sogno e se tu realizzi una cosa cerchi di non chiuderla. Ma da un fallimento può nascere una bella relazione quindi il fallimento non c’è”, spiega in confessionale. Francesca De Andrè dopo la puntata serale, parla ancora del suo rapporto limpido con Gennaro, nonostante sia stato travisato dagli altri, Erica compresa. “Ho tutti i presupposti per distaccarmi un attimo, per rispetto a me stesso e farmi meno male… però lei sta in casa e non è facile. A me piace, come faccio?”, racconta il modello. Poi le sussurra: “Hai un cul* meraviglioso!”. “Se fossi stata libera avrei fatto entrare un’altra persona e può darsi poteva essere Gennaro…”, conclude lei.

