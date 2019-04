Grande Fratello 2019/ Gennaro sbotta: “Mila, sei pesante!”, poi Ivana…

Nella Casa del Grande Fratello 2019, durante la festa in chiave “Texas” organizzata dal GF, i ragazzi e le ragazze hanno sfilato reciprocamente, con tanto di votazioni. Mila Suarez, dopo avere calcato la passerella non è rimasta contenta del voto ottenuto da Gennaro, il ragazzo con il quale ha una “frequentazione”. Il bel napoletano infatti, in maniera del tutto democratica, ha alzato lo stesso paletto con il numero 9 per tutte le donne della residenza più spiata di Cinecittà mentre Mila, si aspettava che esprimesse una preferenza totale nei suoi riguardi. “Ma è possibile prendersela così per un gioco? Mi devo sentire aggredito?”, afferma il personal trainer visibilmente sbigottito. Anche il resto del gruppo, captando la loro conversazione, appare visibilmente incredulo. Tutti sono apparsi dispiaciuti, cercando di evitare che una bellissima serata potesse prendere una brutta piega, solamente per un piccolo fraintendimento. Francesca De Andrè poi, ha concluso stizzita: “Ma buttatela in piscina!”. La bella marocchina, dopo essersi spostata in privato con Gennaro, ha affermato: “Io spero che non sono uguale a tutte le donne!”. Il ragazzo non sapendo cosa rispondere ha concluso: “Voglio stare solo, Mila sei pesante!”.

Grande Fratello 2019, incomprensioni tra Ivana e Gennaro

Durante la serata di ieri, nella Casa del Grande Fratello 2019, Gennaro è stato tra i veri protagonisti. Complice l’euforia della festa, anche Ivana ha avuto qualcosa da dire al bel campano. “Di te non capisco nulla e mai capirò”, gli dice la sorella di Icardi. Di contro, il biondino ha risposto: “Ma se non vieni mai da me come fai?”. La bella argentina, ha rimproverato al coinquilino di non essersi mai interessato di approfondire la loro conoscenza: “A me sembra che tu hai un giudizio di me dalla prima settimana” confida, rimproverando il suo atteggiamento fortemente prevenuto. “Sei tu che ti sei isolata, non mi puoi dire a me che non sono carino nei modi perché lo sono con tutte le donne della Casa”, replica invece lui. Ivana a questo punto, visibilmente infastidita ha ribattuto: “Tu hai parlato di me dietro o no?” mentre Gennaro gli ha risposto: “Sì perché ti sei allontanata, ma il mio non era un giudizio alla tua persona, ho detto solo che non mi sei arrivata”.

