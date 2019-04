Grande Fratello 2019/ Gianmarco pazzo di Ivana Icardi? Si confida con Kikò ma…

Gianmarco Onestini e Ivana Icardi, prossima coppia del GF 16?

Nella Casa del Grande Fratello 2019 sta per nascere un altro interesse particolare? Dopo il feeling tra Gennaro e Mila e l’intesa palpabile tra Daniele e Martina (che ha regalato un bel due di picche pure a Gaetano per approfondire il suo interesse), pare che possa succedere qualcosa tra Gianmarco Onestini e Ivana Icardi. I due concorrenti, costantemente sotto l’occhio vigile del GF, hanno dimostrato, in più di una occasione, di avere un bel feeling. La loro intesa è venuta fuori fin dalle prime battute e, dall’amicizia, potrebbe perfino diventare qualcosa di più importante. Peccato solo che la ragazza sia felicemente fidanzata e molto innamorata ma, procediamo con ordine. Ad accorgersi dell’interesse di Gianmarco per Ivana è stato Kikò Nalli. L’ex marito di Tina Cipollari infatti, gli ha fatto presente questo dettaglio e lui, dopo avere inizialmente negato, ha poi chiesto all’amico come aveva fatto ad accorgersene. L’ex tentatore di Temptation, ha poi confidato all’amico che Ivana assomiglia molto alla sua ex fidanzata, tale Laura. Il giovane inoltre, ha confessato a Kikò della “paura” di Ivana. Secondo la Icardi infatti, nelle ultime giornate Gianmarco sarebbe stato un po’ di distante e così, gli avrebbe anche comunicato le sue sensazioni. Queste per Onestini, sarebbero state piccole dimostrazioni di gelosia.

La confessione di Gianmarco a Kiko lascia dei dubbi…

“Mi ha fatto un discorso strano”, ha esordito Gianmarco Onestini parlando con Kikò. Proprio Nalli, capendo immediatamente tutto ha concluso: “Mi sa che le piaci. Carina lei”. Successivamente, il modello ha proseguito il suo racconto, aggiungendo altri particolari sulla chiacchierata avuta con Ivana: “Mi fa: ‘Poi te abbracci tutti, non mi abbracci mai, questa cosa non la capisco’. Ho detto te sei fidanzata da tre anni, hai un ragazzo, che ti abbracci non ci sta. Lei mi fa: ‘Eh ma io non ci vedo nulla di male se mi abbracci’“. Kikò però, ha evidenziato che fino a qualche giorno fa, la sorella di Mauro Icardi, si faceva delle problematiche per i giochi, proprio avendo un fidanzato a casa che la guardava. Gianmarco però, è rimasto fermo nella sua posizione: “No, però è fidanzata. Quindi non mi interessa… È un’amicizia. È fidanzata da tre anni. […] Non ho detto che non mi piace, però è fidanzata. È una bella ragazza, però è fidanzata”. Cosa succederà nella Casa del Grande Fratello 2019?

