Grande Fratello 2019/ La sorella di Francesca De Andrè fa il tifo per Gennaro

Al Grande Fratello 2019, l’amicizia tra Gennaro Lillio e Francesca De Andrè è pienamente approvata dalla sorella Fabrizia. La primogenita di casa De Andrè è stata ospite di Barbara d’Urso, nel corso di Pomeriggio 5. In quella occasione, la modella ha espresso la sua opinione, confidando di preferire il modello campano all’attuale fidanzato Giorgio Tambellini. In sintesi? Fabrizia tifa per Gennaro! I due, dentro la residenza più spiata di Cinecittà, stanno faticosamente portando avanti un rapporto confidenziale, senza alcun tipo di implicazione amorosa. Lui però, ha confidato di provare una fortissima attrazione per lei e di non riuscire a starle lontano. Il GF in queste ore, ha anche organizzato un modo per farli avvicinare ancor di più, mettendo sicuramente in crisi il ragazzo che cerca in ogni modo di essere un perfetto gentiluomo. Ed infatti, il reality show ha pensato bene di metterli alla prova facendoli sfidare per il budget: dovranno baciarsi in maniera cinematografica con la persona che si trovano accanto. Ecco perché, abbiamo già visto “passionali” scambi da pellicola per Serena ed Erica, Kikò e Valentina e Michael e Gianmarco che hanno prima dovuto ballare sulle note del famoso brano de “Il tempo delle mele”.

Grande Fratello 2019: la sorella di Francesca fa il tifo per Gennaro

La galanteria di Gennaro, pare avere colpito anche Fabrizia, sorella maggiore di Francesca. La De Andrè ospite di Carmelita nel corso di Pomeriggio 5, ha espressamente affermato di fare il tifo per Lillio, sperando che la sorella possa cadere tra le sue braccia mettendo da parte l’attuale fidanzato Giorgio. Il consiglio di Fabrizia in qualche modo arriverà alla sorella? Gennaro intanto, sembra essere molto coinvolto da Francesca, tanto da faticare moltissimo quando le è troppo vicino. Dopo l’ingresso di Giorgio nella Casa del Grande Fratello 2019, il modello ha avuto modo di scusarsi con lui che di contro, ha capito appieno la situazione tranquillizzandolo. Gennaro però, ha raccontato in confessionale di volersi distaccare, proprio per rispetto nei suoi confronti e del sentimento che prova, ma non ci riesce. Quale sarà il prossimo passo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA