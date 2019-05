Grande Fratello 2019/ Michael Terlizzi: “io non pugnalo le persone alle spalle”

Michael Terlizzi è sempre più in crisi nella casa del Grande Fratello 2019. La sesta puntata del reality show di Barbara D’Urso ha lasciato il segno su Michael Terlizzi che sta facendo fatica a godersi la nuova settimana. A turbare la tranquillità del gieffino sono le continue insinuazioni sulla sua sessualità che turbano anche Gennaro che si è chiesto il motivo di continuare a parlare di tale argomento. Michael, in particolare, parlando con i suoi coinquilini, ha puntato il dito contro Cristian Imparato: “Mettiamo che io sia gay. Metti che fosse tutto vero. Fai che lo sono, e io esprimo il fatto che qui dento mi voglio fare i cavoli miei e tu nonostante tutto continui a mettere il dito nella piaga. Se io dico basta, basta, basta, perché tu continui, continui, continui? […] Insomma, se io fossi gay e non lo volessi dire al GF“, ha detto il figlio di Franco.

Grande Fratello 2019: Michael Terlizzi contro Francesca De Andrè?

Oltre a pensare continuamente alle dichiarazioni che vengono fatte sulla propria vita privata, Michael Terlizzi non ha preso bene neanche la nomination. Michael, infatti, è finito al televoto con Erica Piamonte, Gaetano Arena e Serena Rutelli. Se gli altri tre inquilini della casa hanno preso bene la nomination, lo stesso non è per Terlizzi che si è sfogato prima con Kikò e poi con Daniele. Michael è convinto di essere stato nominato da Francesca. “Io ho quasi la certezza che lei mi ha nominato” – ha detto Michael – “Fatti sentire, se hai da dire qualcosa vai. Stiamo facendo un percorso singolarmente, non possiamo andare avanti come un gruppo di amici, ci sono persone tutte diverse che si stanno conoscendo, e i legami non è detto che fuori durino”, sono state le parole di Kikò. Anche Daniele ha esortato Michael a parlare con Francesca, ma Terlizzi, temendo di scatenare nella De Andrè una reazione simile a quella che ha avuto con Mila Suarez, per il momento, preferisce evitare. “Ma io anche quando gioco le persone non le pugnalo, come con te ad esempio perché ci tengo”, ha concluso Michael.



