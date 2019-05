Grande Fratello 2019, nomination e pagelle/ Tradimenti e due di picche, 5a puntata shock!

Tradimenti, due di picche e colpi di scena. Il Grande Fratello di Barbara D’Urso procede a ritmo tambureggiante verso la sesta puntata, con l’eliminazione di Cristian Imparato e le nuove nomination di Mila, Erica e Martina. Partiamo dalla clamorosa scoperta di Francesca De Andrè, travolta dalle immagini inaspettate circa il presunto tradimento del fidanzato Giorgio. La concorrente, a suo malgrado, ha monopolizzato con un lungo sfogo tutta la prima parte della trasmissione. Disperazione e agitazione nelle parole di Francesca: “Appena esco di qui gli dò fuoco. Lei (Rosy, ndr) non c’entra, lui non è un uomo”. Una furia l’ex di Daniele Interrante, rimasta inevitabilmente scioccata dai dettagli appresi in diretta. “Che pessimo gusto. Credevo di averne passate abbastanza nella mia vita. Invece sbagliavo. E poi chi è quella? Quando esco io do fuoco a lui”. Un tradimento che ha catalizzato l’interesse dei telespettatori, così come il due di picche rimediato da Ivana Icardi al rientro in casa.

Grande Fratello 2019, Ivana Icardi in crisi con il fidanzato: Onestini le rifila un due di picche

Ivana Icardi ha tentato un riavvicinamento a Gianmarco Onestini nella quinta puntata del Grande Fratello 2019. Un tentativo che è andato vuoto e che è svanito in un nulla di fatto, con le parole della giovane argentina che non hanno convinto Gianmarco. “Io personalmente credo che Ivana debba riflettere, ero convinto che fosse innamoratissima del suo fidanzato”. In effetti la stessa Ivana Icardi, una volta uscita dalla casa, aveva dichiarato amore eterno a Luis, ma dopo pochi giorni ha avuto dei ripensamenti. “Ho pensato a Gianmarco” ha ammesso a più riprese, anche durante il confronto dentro la casa. Parole che non sono comunque servite a riallacciare i rapporti con Onestini, che ha sentenziato: “Io ho sempre agito con rispetto e devo dire che era più lei a cercare me che io. Ora comunque non me la sento”. Così la sorella di Mauro Icardi è uscita dalla casa a mani vuote, con una confusione indomabile sentimentalmente parlando.

Michael Terlizzi vittima di una dinamica del Grande Fratello?

Ancora una volta si è discusso a lungo sull’orientamento sessuale di Michael Terlizzi. Evidentemente l’argomento tira molto e ancora una volta il ragazzo è stato messo in mezzo, nonostante le solite smentite. “Non sono gay” ha detto, poi l’incontro con il padre Franco per rispondere ad alcune provocazioni che il figlio avrebbe ricevuto per via del problema al braccio. “Cari ragazzi, Michael è fatto in questa maniera e non ha mai parlato male di nessuno di voi. Ci sono voluti 30 anni per fargli capire che non ha niente – ha detto – E voi cosa gli state dicendo dietro? Non prendetelo in giro per il braccio. Lui ha sofferto tanto”. Una faccenda che si è risolta non proprio a tarallucci e vino, con Kikò finito sotto attacco sia di Franco Terlizzi che di Barbara D’Urso. L’ex della Cipollari ha preso le distanze da qualsiasi azione di bullismo, ribadendo la stima e l’affetto per Michael. Lo stesso Kikò ha poi dovuto fare i conti con le gelosie dei figli per la sua relazione nascente con la professoressa Ambra Lombardo. Quale futuro per la coppia?



