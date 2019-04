Grande Fratello 2019 non va in onda, perché?/ Barbara d’Urso si sposta al martedì

La terza puntata del Grande Fratello 2019, non andrà in onda oggi, lunedì 22 aprile. Ed infatti, il programma condotto da Barbara d’Urso, si prende una pausa per pasquetta e si sposta momentaneamente al martedì sera, scontrandosi con la prima puntata di The Voice Of Italy, in onda su Rai2. Il programma musicale torna sulla seconda rete di Casa Rai sotto la conduzione di Simona Ventura. Al suo fianco, un quartetto di giudici di tutto rispetto formato da: Guè Pequeno, Elettra Lamborghini, Morgan e Gigi D’Alessio. Chi avrà la meglio tra le due “rivali”? Come ben sapete, tra le due conduttrici non corre buon sangue. Proprio domani sera, oltre al GF e l’esordio di TVOI, ci sarà la nuova puntata de Le Iene, regolarmente in onda dopo la pausa di domenica sera. Domani sera, tutti questi interessanti programmi, si scontreranno anche con il secondo appuntamento della fiction dal titolo L’Aquila – Grandi Speranze, probabilmente il prodotto televisivo che avrà la meglio tra tutte le proposte.

Grande Fratello 2019 si sposta al martedì, ecco perché

Domani sera, quando il Grande Fratello tornerà in onda, ci saranno dei provvedimenti contro Alberico Lemme, il particolare medico entrato nella Casa insieme alla sua assurda dieta. Ma cosa andrà in onda al posto del reality show più spiato della televisione italiana? Su Canale 5 nel prime time ci sarà modo di visionare la pellicola dal titolo “La peggiore settimana della mia vita”. La commedia diretta da Genovesi, vanta un cast di tutto rispetto formato da: Fabio De Luigi e Cristiana Capotondi. Il film del 2011, racconta una serie di disavventure di due futuri sposi, alle prese con gli accadimenti più particolari. Se avete voglia di ridere a crepapelle, vi consigliamo di piazzarvi sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, a partire dalle 21.10 in poi. Se volete gustarvi le nuove dinamiche del GF invece, non dovrete fare altro che attendere domani, martedì 23 aprile con il terzo appuntamento condotto da Barbara d’Urso.

