Grande Fratello 2019/ Pace tra Guendalina e Francesca De Andrè: il chiarimento

Tanto rumore per nulla. Nella Casa del Grande Fratello 2019, dopo la tempesta è tornata la quiete. Guendalina Canessa ha avuto modo di fare il suo ingresso nella prima serata di lunedì, portandosi dietro il trolley e tanto rancore nei confronti di Francesca De Andrè, rea di averle “scippato” il marito (si era sposata con Daniele Interrante). Il clima in queste ore, dopo essersi rinfacciate qualsiasi cosa, è tornato finalmente disteso. Dopo la quarta puntata e l’ingresso di colei che tutti credono essere una nuova concorrente, l’ex gieffina si è subito scontrata con l’opinionista di Barbara d’Urso, mettendo le cose in chiaro (a suo modo). Dopo le accuse però, si è lasciato spazio per un confronto più che pacifico e così, i litigi furibondi sono diventati una amichevole conversazione tra donne. Evidentemente, la solidarietà ha avuto la meglio sulle rivalità del passato. Nella tarda mattinata di ieri infatti, Guendalina e Francesca si sono trovate insieme in giardino, parlando tra di loro in maniera assolutamente distesa, pacifica e spensierata.

Grande Fratello 2019, è tornata la pace tra Guendalina Canessa e Francesca De Andrè

Guendalina Canessa e Francesca De Andrè, hanno fatto la pace. Nella Casa del Grande Fratello 2019, dopo un primo confronto, le due si sono ritrovate anche in giardino, a prendere il sole insieme agli altri. Si è parlato del duro confronto della prima serata, che ha visto protagonista Cristian Imparato contro Guendalina Tavassi. La Canessa infatti, ha espresso la sua opinione cercando di fare ragionare i ragazzi e ricordando loro che l’isolamento che stanno attualmente vivendo , a volte può ingigantire le cose “voi siete ovattati qui, fuori è diverso” confida Guenda, per poi proseguire “io sono entrata incattivita, mi dispiace” afferma rivolgendosi a Francesca. L’influencer prosegue poi, esternando il suo dispiacere per il passato della 29enne “ci siamo dette quelle cose poi ora siamo qui che parliamo, è così” continua evidenziando la particolarità della situazione che si vive quando si è rinchiusi in Casa. Poi prosegue il discorso su Imparato e Francesca ne prende ancora le difese contro la Tavassi “con lui è stata proprio di cattivo gusto”. Poi, rivolgendosi proprio a Guendalina afferma di avere avuto con lei un confronto più pacato di quello del ragazzo con la Tavassi.

