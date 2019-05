Grande Fratello 2019, pagelle e nomination/ De Andrè super trash, Cipriani in lacrime

Altro giro, altra corsa. La sesta puntata del Grande Fratello è una bomba ad orologeria che esplode già nei primi minuti. Francesca De Andrè si scatena nel confronto con Roxy, la presunta amante del fidanzato Giorgio Tambellini. Dopo un incontro molto acceso tra Francesca e l’influencer, entra in scena il compagno per smentire ogni rumors in merito: “Ma ti pare che vado con una così!”. La De Andrè è senza filtri e mostra il suo lato peggiore durante la diretta: “Questa si spacca il cu*o in fabbrica? So io dove se lo spacca il c**lo”. Volano stracci, anche Roxy ci va giù pesante nei confronti della De Andrè: “Devi stare zitta quando parlo io. Tu non sai chi sono. Il tuo fidanzato è brutto!”. Il confronto è infuocato, persino Malgioglio si scandalizza: “Fabrizio De Andrè si rivolterebbe nella tomba. Che orrore!”. Nel caos ci finisce anche Gennaro Lillio, con cui Francesca sembra aver legato molto. Forse troppo. La D’Urso non si spiega come Tambellini possa accettare questo rapporto speciale tra la sua fidanzata e il concorrente napoletano: “Dispiace che siate distratti, ma quello che pensiamo è che Francesca con Gennaro si sia spinta molto oltre il bacio. Non voglio sentire il ritornello del siamo amici perchè ci sono immagini di Gennaro che mette le mani sotto la gonna verso la mutandina. Cose che il mio migliore amico non farebbe mai”.

Grande Fratello 2019, Michael Terlizzi è gay?

Anche Michael Terlizzi, a suo malgrado, è stato tra i protagonisti della sesta puntata del Grande Fratello. Nella casa è entrato il figlio di Serena Grandi, Ercole, per svelare la sua verità choc: “Gianmarco Onestini mi ha confessato che Terlizzi ci ha provato con lui durante i casting di Temptation Island”. Apriti cielo, Gianmarco è sbottato respingendo ogni accusa al mittente. Come se non bastasse Michael ha dovuto fare i conti con le battute poco eleganti di Iva Zanicchi da studio: “Devi fare un giuramento Michael. Giura sul tuo pisel*lo di non essere omosessuale“. I toni restano ironici, Terlizzi li cavalca con il medesimo atteggiamento e la puntata procede spedita. Si arriva al verdetto del televoto, con Mila Suarez che si arrende all’eliminazione per soli due punti percentuali. La modella è stata protagonista di un brusco litigio con Francesca De Andrè, che per Malgioglio potrebbe essere prossima a lasciare casa. “Dovesse finire in nomination verrà sbattuta fuori…” ha sentenziato.

Grande Fratello 2019, Vignali vs Cipriani e D’Urso vs Arena

Insulti, provocazioni e lacrime. Durante la sesta puntata del Grande Fratello è avvenuto l’atteso confronto tra Valentina Vignali e Francesca Cipriani. La cestista ha letteralmente asfaltato l’ex naufraga, che ad un certo punto è scoppiata a piangere: “Ora basta! Sono stufa di passare per la solita cretina”. La Vignali ha sfornato una provocazione dietro l’altra, nel mirino il seno a dir poco prosperoso della Cipriani e il suo abbigliamento trasparente che non ha lasciato molto spazio all’immaginazione. “Ciao tettò, se davvero c’è qualcosa di bello, se c’è un contenuto, non ti nascondere dietro tutto questo, mostralo!”. Nella parte finale della puntata, poco prima delle nomination, lo sfogo della D’Urso contro Gaetano Arena per le parole choc su Erica Piamonte: “Hai detto cose di lei molto intime di cui mi vergognerei. Anche se non ci fosse stato niente tra voi hai detto cose che mi vergogno a ripetere all’una di notte. Sono inca*azta nera”. Gateano Arena, insieme a Erica, Michael e Serena è poi finito tra i concorrenti in nomination e rischia l’eliminazione nella prossima puntata.



