Grande Fratello 2019, 7a puntata/ Eliminati e diretta: Mediaset blocca la Michelazzo

Lunedì 20 maggio, in prima serata su canale 5, Barbara D’Urso, affiancata da Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi conduce la settima puntata del Grande Fratello 2019. Le dinamiche, all’interno della casa, sono sempre più interessanti. L’eliminazione di Mila Suarez che ha annunciato azioni legali contro Francesca De Andrè ha fatto saltare gli equilibri all’interno della casa con la De Andrè che è stata protagonista di un’accesa discussione con Michael Terlizzi che non ha gradito la nomination. La De Andrè si è scagliata, inoltre, contro tutti i concorrenti, rei di non mantenere perfettamente pulita la casa. Sempre più nervosa, Francesca comincia a perdere consensi all’interno della casa al punto che Valentina Vignali, stanca del suo atteggiamento, si è lasciata andare ad uno sfogo ipotizzando che, forse, il problema non era Mila Suarez. Come sempre, non mancheranno sorprese ed eliminazioni. Questa sera, infatti, a lasciare a casa potrebbe essere più di un concorrente.

ELIANA MICHELAZZO NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO?

La grande attesa per la settima puntata del Grande Fratello di stasera però sarà tutta per Eliana Michelazzo, ex di Uomini e Donne e di cui si è molto parlato nell’ultimo periodo per il caso del saltato matrimonio tra Pamela Prati (di cui lei è una delle agenti) e il fantomatico Mark Caltagirone. Ebbene, in queste ultime ore è successo un po’ di tutto tanto che in molti hanno subito pensato che Eliana potesse intervenire in puntata per conoscere la decisione del Grande Fratello dopo l’appello lanciato nell’intervista rilasciata per Live Non è la d’Urso e nella quale vuota il sacco confessando l’inesistenza di Mark Caltagirone. Potrà entrare nella Casa e vivere in ‘solitaria’ le ultime due settimane di reality lontana dalla forte pressione mediatica che si scatenerà in seguito all’intervista che andrà in onda il prossimo mercoledì? Al momento sembra proprio di no. Quando la presunta notizia del suo ingresso in casa si è diffusa a macchia d’olio sui social e sul web, Mediaset ha deciso di intervenire con un messaggio che sembra comunque ambiguo. Sui profili social delle reti del Biscione si legge: “L’ipotesi dell’ingresso di Eliana Michelazzo nella casa del Grande Fratello come concorrente non è mai stata presa in considerazione dall’editore di Mediaset”. Forse non entrerà come concorrente ma con un altro ruolo? L’ultima parola però spetterà al GF! (Aggiornamento di Emanuela Longo)

FRANCESCA DE ANDRÈ, NUOVI CONFRONTI IN VISTA?

Proprio Francesca De Andrè e Mila Suarez saranno alcune delle protagoniste della serata che si preannuncia attesissima. Dopo che la nipote del compianto cantautore ha vissuto la scorsa settimana il confronto con Roxy, la bionda immortalata con il fidanzato Giorgio, ha potuto incontrare anche quest’ultimo con il quale finalmente è tornato il sereno. Non solo: la De Andrè aveva minimizzato il suo rapporto con il coinquilino Gennaro relegandolo alla sola amicizia, ma sarà davvero così? Il vero punto sarà rappresentato da una nuova questione ancora in sospesa: sono giunte nuove foto con protagonista ancora il fidanzato di Francesca, questa volta immortalato in compagnia di una nuova ragazza. La De Andrè reagirà nella medesima maniera della volta precedente? Quasi certamente dovrà fare i conti anche con Mila Suarez, l’eliminata dell’ultima puntata, la quale con ogni probabilità avrà la possibilità di tornare nella Casa per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

GRANDE FRATELLO 2019: DOPPIA ELIMINAZIONE?

Chi lascerà la casa tra Erica Piamonte, Gaetano Arena, Michael Terlizzi e Serena Rutelli? Sono quattro i concorrenti al televoto ed uno sarà sicuramente eliminato. In pole per lasciare definitivamente la casa, secondo i sondaggi lanciati da diversi siti sul web, c’è Gaetano Arena finito al centro della bufera per aver rivelato dettagli intimi su Erica Piamonte. Tuttavia, nella settima puntata del Grande Fratello 2019 potrebbe esserci anche una seconda eliminazione. Alla finalissima mancano esattamente quattro puntate, compresa quella odierna. Dopo la prima eliminazione, in casa resteranno ben undici concorrenti. Un numero eccessivo considerato che, solitamente, alla finae, arrivano sei concorrenti. La seconda probabile eliminazione potrebbe così partire da una catena. Questo, almeno, è ciò che si aspettano i concorrenti dopo la decisione del Grande Fratello di mandarne tre nel Camping Carmelita dove, da giovedì sera, vivono Daniele, Martina ed Enrico, scelti da Gianmarco, Erica e Gaetano. La probabile seconda eliminazione, dunque, avverrà tra gli inquilini della casa o del camping?

GRANDE FRATELLO 2019: NUOVI AMORI O COPPIE STRATEGICHE?

Tra gli argomenti che Barbara D’Urso affronterà nella settima puntata del Grande Fratello 2019 ci sarà l’avvicinamento tra diversi concorrenti. Tra Erica e Gaetano è scoppiata la passione. La coppia, però, rischia di sciogliersi essendo entrambi in nomination. Anche Francesca e Gennaro continuano ad essere vicini e a dare ad entrambi la spinta di portare il loro rapporto su un livello più alto potrebbe essere la nuova segnalazione sul fidanzato della gieffina, Giorgio Tambellini che sarebbe stato sorpreso in compagnia di un’altra ragazza. Sono sempre più lontani, invece, Daniele e Martina. Nonostante la Nasoni sia molto presa, l’imprenditore veronese non sembra intenzionato a portare avanti il rapporto. Come finirà?





