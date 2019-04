Grande Fratello 2019, 3a puntata/ Eliminato e diretta: entra Alex Belli

Dopo la sospensione per il giorno di Pasquetta, il Grande Fratello 2019 torna in onda in prima serata oggi, martedì 23 aprile, con la terza e imperdibile puntata. Barbara D’Urso, con gli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio, alle 21.20 darà il via ad una puntata in cui non mancheranno le tensioni, i confronti e le discussioni, ma anche le emozioni per la nascita delle prime passioni tra gli inquilini della casa più famosa d’Italia. Tra tutti i concorrenti del reality show, i riflettori si accenderanno su Mila Suarez e Alberico Lemme che saranno due, dei grandi protagonisti della serata. La modella marocchina e il dietologo dei vip hanno dato vita a diverse discussioni all’interno della casa e, nell’appuntamento odierno ci sarà la resa dei conti con l’ingresso anche di una persona molto vicina alla Suarez.

ATTESA PER IL CONFRONTO AL GRANDE FRATELLO TRA MILA SUAREZ E ALEX BELLI

Dopo l’acceso confronto con Delia Duran, Mila Suarez, nella terza puntata del Grande Fratello 2019, vivrà un altro momento di tensione. Nella casa più famosa d’Italia, infatti, per un ultimo confronto con l’ex fidanzata, entrerà Alex Belli. Da quindici giorni a questa parte, Mila ha parlato spesso della sua storia d’amore, ormai finita, con Belli per il quale non ha avuto parole positive. La Suarez, per l’ex fidanzato, si è anche scontrata con Francesca De Andrè che l’ha accusata di parlare solo dell’ex fidanzata e di non riuscire a voltare pagina. Dopo aver assistito da lontano alla discussione tra la sua attuale fidanzata Delia e l’ex compagna Mila, Alex Belli ha deciso di metterci la faccia e, questa sera, guardando negli occhi la modella marocchina con cui è stato fidanzato per un anno e mezzo, racconterà la sua verità.

TUTTI CONTRO LEMME, TENSIONI AL GRANDE FRATELLO 2019

Alberico Lemme è entrato nella casa del Grande Fratello 2019 durante la seconda puntata e il suo arrivo ha scatenato un vero tornado all’interno della casa. Gli altri concorrenti, infatti, hanno perso immediatamente la pazienza nei suoi confronti. Il dieotogo dei vip, dopo aver provocato le donne e gli uomini della casa parlando di dieta, ha scatenato delle accese discussioni con alcune sue dichiarazioni. Prima si è scontrato con Valentina Vignali che non ha gradito le sue parole sui figli e poi con Ambra Lombardo con cui si è scontrato per averla chiamata “professoressa del pisel*o” scatenando la successiva reazione della stessa Vignali. Con il suo modo di fare, Lemme si è inimicato la maggior parte dei concorrenti del reality e ha diviso il pubblico. Questa sera, dunque, ci sarà il tanto atteso confronto con Lemme contro tutti.

GRANDE FRATELLO 2019: CHI SARA’ ELIMINATO TRA AMBRA, SERENA, ENRICO E GIANMARCO?

Momento importantissimo della terza puntata del Grande Fratello 2019 sarà l’esito del televoto. Il pubblico ha votato per tutta la settimana per decidere chi, tra Ambra, Serena, Enrico e Gianmarco dovrà abbandonare la casa. Ad oggi, i sondaggi considerano già fuori uno tra Ambra e Gianmarco. Secondo un sondaggio lanciato dal forum del Grande Fratello 2019, infatti, ad abbandonare la casa sarà proprio uno tra la bella professoressa per la quae ha un debole Kikò Nalli e il fratello di Luca Onestini che, nonostante il sostegno dei followers dell’ex tronista e della cognata Ivana Mrazova, ha diverse possibilità di tornare a casa. Il secondo eliminato, dunque, sarà uno tra Ambra e Gianmarco?



© RIPRODUZIONE RISERVATA